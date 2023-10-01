Kış aylarının doğal antibiyotiği

En çok salatalık ve sarımsak turşusunun tüketildiğini söyleyen Kozan, “Geçen sene 65 çeşidimiz vardı. Yavaş yavaş biz Konya'da turşu çeşitliliğini arttırıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Mesela bu sene karpuz turşusu kurduk. Ejder meyvesinin turşusunu kurduk şu anda tezgahımızda yok ama gelecek inşallah en yakın zamanda. En çok tüketilen turşuları da söylemek gerekirse; salatalık turşusu, biber turşusu bunlar zaten bildiğimiz genel turşular. Bunun yanında da bamya turşusu şu an için tercih edilen turşular doğal antibiyotik dediğimiz sarımsak zaten o yüzden dolayı çok tercih ediliyor. Bir de kış ayları yaklaşıyor, hastalıklar artmaya başladı. Bundan dolayı kış aylarında mümkün olduğunca turşu ve turşu suyu tüketilmesini istiyoruz, sağlık açısından. Geçen seneye oranla tabii ki ister istemez yani piyasanın gerektiği gibi fiyatlarda artış var. Turşularımız 75 liradan başlıyor fiyatlar” diye konuştu.