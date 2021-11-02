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Sağlık
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Kış aylarında bağışıklığı güçlü tutmak için gerekli yöntem

2021-11-02 03:27:33
Kış aylarında bağışıklığı güçlü tutmak için gerekli yöntem

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için yapılması gerekenler çok da zor değil.

#1
Foto - Soğuklarla birlikte üst solunum yolu hastalıkları (sinüzit, farenjit, larenjit), akciğer enfeksiyonları (bronşit, bronşiloit, pnömoni) ve kulak iltihaplarının daha sık görülüyor.

Soğuklarla birlikte üst solunum yolu hastalıkları (sinüzit, farenjit, larenjit), akciğer enfeksiyonları (bronşit, bronşiloit, pnömoni) ve kulak iltihaplarının daha sık görülüyor.

#2
Foto - Portakal, mandalina ve kivi yüksek c vitamini içeriyor

Portakal, mandalina ve kivi yüksek c vitamini içeriyor

#3
Foto - Sebze ve meyvelerin zengin vitamin içerikleri nedeni ile sık tüketilmesi gereken besin gruplarında bulunuyor. Özellikle kış meyvelerinden portakal, mandalina ve kivi yüksek C vitamini içerir.

Sebze ve meyvelerin zengin vitamin içerikleri nedeni ile sık tüketilmesi gereken besin gruplarında bulunuyor. Özellikle kış meyvelerinden portakal, mandalina ve kivi yüksek C vitamini içerir.

#4
Foto - Her gün yeterli C vitamini alımı, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok gerekli. Ayrıca ıspanak, kıvırcık ve benzeri yeşil yapraklı sebzelerin sık tüketimi de günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza katkı sağlıyor. C vitamini vücutta depolanmıyor, fazlası vücuttan atıldığı için ihtiyaç kadarını almak doğru olandır. Meyveler kadar sebzeler de sağlığı korumaktadır.

Her gün yeterli C vitamini alımı, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok gerekli. Ayrıca ıspanak, kıvırcık ve benzeri yeşil yapraklı sebzelerin sık tüketimi de günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza katkı sağlıyor. C vitamini vücutta depolanmıyor, fazlası vücuttan atıldığı için ihtiyaç kadarını almak doğru olandır. Meyveler kadar sebzeler de sağlığı korumaktadır.

#5
Foto - Çinko ve Selenyum bağışıklık için vazgeçilmez Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan çinko ve selenyum minerallerinin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor.

Çinko ve Selenyum bağışıklık için vazgeçilmez Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan çinko ve selenyum minerallerinin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor.

#6
Foto - Tahıllar, fındık ceviz gibi yağlı tohumlar, kırmızı ve beyaz etin de çinko ve selenyumun önemli kaynaklarıdır.

Tahıllar, fındık ceviz gibi yağlı tohumlar, kırmızı ve beyaz etin de çinko ve selenyumun önemli kaynaklarıdır.

#7
Foto - Kefir ve probiyotik yoğurtlar ve ev yapımı yoğurtlarda yüksek oranda bulunan canlı bakteriler, bağırsak florasında çoğalarak öncelikle sindirim sistemimizin sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Kefir ve probiyotik yoğurtlar ve ev yapımı yoğurtlarda yüksek oranda bulunan canlı bakteriler, bağırsak florasında çoğalarak öncelikle sindirim sistemimizin sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

#8
Foto - Kefir ve probiyotik yoğurtlar ve ev yapımı yoğurtlarda yüksek oranda bulunan canlı bakteriler, bağırsak florasında çoğalarak öncelikle sindirim sistemimizin sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Kefir ve probiyotik yoğurtlar ve ev yapımı yoğurtlarda yüksek oranda bulunan canlı bakteriler, bağırsak florasında çoğalarak öncelikle sindirim sistemimizin sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

#9
Foto - Bağışıklığı artıran bir diğer önemli besin öğesi Omega-3 yağ asididir. En çok balıklarda bulunan Omega-3 yağ asidinin diğer kaynakları ceviz ve keten tohumudur.

Bağışıklığı artıran bir diğer önemli besin öğesi Omega-3 yağ asididir. En çok balıklarda bulunan Omega-3 yağ asidinin diğer kaynakları ceviz ve keten tohumudur.

#10
Foto - Beta glukan ihtiyacı için de yulafa başvurulabilir.

Beta glukan ihtiyacı için de yulafa başvurulabilir.

#11
Foto - Ekinezyanın da soğuk algınlığı ve üst solunum yolu hastalıklarından korunmak amacıyla en çok yararlanılan bitkilerden biri; Goji meyvesi, karoteonit ve polifenolik antioksidan bileşikler bakımından zengindir ve bu özelliği sayesinde vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır.

Ekinezyanın da soğuk algınlığı ve üst solunum yolu hastalıklarından korunmak amacıyla en çok yararlanılan bitkilerden biri; Goji meyvesi, karoteonit ve polifenolik antioksidan bileşikler bakımından zengindir ve bu özelliği sayesinde vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır.

#12
Foto - Karanfil ağız ve boğaz mukozasını bakterilere karşı korumakta, bazı bakteri virüs ve mikroorganizmaların yol açtığı ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik olarak fayda sağlayarak vücut direncinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Karanfil ağız ve boğaz mukozasını bakterilere karşı korumakta, bazı bakteri virüs ve mikroorganizmaların yol açtığı ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik olarak fayda sağlayarak vücut direncinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır.

#13
Foto - Kuşburnu meyvesi içerdiği yüksek C vitamini ve fenolik bileşikleri nedeniyle kuvvetli bir antioksidan etkiye sahip, özellikle C vitamini içeriğinden ötürü soğuk algınlığından koruyucu ve bağışıklık sistemini destekleyici olarak sık kullanılıyor.

Kuşburnu meyvesi içerdiği yüksek C vitamini ve fenolik bileşikleri nedeniyle kuvvetli bir antioksidan etkiye sahip, özellikle C vitamini içeriğinden ötürü soğuk algınlığından koruyucu ve bağışıklık sistemini destekleyici olarak sık kullanılıyor.

#14
Foto - Bir diğer önemli bağışıklık sistemi güçlendirici D vitaminidir, immüno-modülatör, anti-inflamatuvar ve antioksidan etkisiyle bilinen D vitamini eksikliği, özellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının ağır geçmesine neden olur.

Bir diğer önemli bağışıklık sistemi güçlendirici D vitaminidir, immüno-modülatör, anti-inflamatuvar ve antioksidan etkisiyle bilinen D vitamini eksikliği, özellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının ağır geçmesine neden olur.

#15
Foto - Sağlıklı beslenmenin yanı sıra iyi bir bağışıklığın yolu yeterli uykudan geçiyor. Yapılan araştırmalar, uyku süresi kısaldıkça bağışıklık sisteminin temel taşları sayılan doğal savaşçı hücrelerin sayısının da azaldığı biliniyor. T lenfositlerin sayısı da azalıyor. Aşırı stres bağışıklığı tetikler ancak sürekli olması bağışıklık sistemini zayıflatır.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra iyi bir bağışıklığın yolu yeterli uykudan geçiyor. Yapılan araştırmalar, uyku süresi kısaldıkça bağışıklık sisteminin temel taşları sayılan doğal savaşçı hücrelerin sayısının da azaldığı biliniyor. T lenfositlerin sayısı da azalıyor. Aşırı stres bağışıklığı tetikler ancak sürekli olması bağışıklık sistemini zayıflatır.

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