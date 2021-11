Kış aylarında bağışıklığı güçlü tutmak için gerekli yöntem

Her gün yeterli C vitamini alımı, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok gerekli. Ayrıca ıspanak, kıvırcık ve benzeri yeşil yapraklı sebzelerin sık tüketimi de günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza katkı sağlıyor. C vitamini vücutta depolanmıyor, fazlası vücuttan atıldığı için ihtiyaç kadarını almak doğru olandır. Meyveler kadar sebzeler de sağlığı korumaktadır.