Kırmızı et fiyatlarında gelene zamların ardından, daha ucuz olan kuzu karkas ete yönelen tüketicilere kötü haber geldi. Kuzu karkas et fiyatlarına yeniden zam gelecek. Son günlerde gelen zamlara bir yenisi daha eklenecek. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi açıkladı. Süt kuzusunun bitmesinden dolayı zamların genellikle her yılın mayıs ayında geldiğine dikkat çeken Tüfekçi, bu sefer durumun farklı olduğunu işaret etti. Kendini besici diye ilan edenlerin, "piyasada kuzu yok, kesmeyin 300 lira olacak" söylemlerine dikkat çekerek, zamların bu şekilde geldiğini paylaştı.