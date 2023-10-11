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Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

2023-10-11 15:44:45
Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Ordu'dan feci bir haber geldi. Yılda 300 kat çoğalabilen bir böcek, sürü halinde evlere girmeye başladı. Ordu'ya komşu iller Samsun, Sivas, Tokat ve Giresun'un da acil öğrenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ve diğer tarım ürünlerine ciddi zarar veren, bir yılda 300 kat çoğalabilen kahverengi kokarcaların bölgede ciddi zararlara yol açtığını, kışlamak için ev, ahır ve balkonlara girdiklerini söyledi. Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmayan kahverengi kokarca, yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ediyor. 

#1
Foto - Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Ordu’da son günlerde özellikle Fatsa ve Perşembe ilçelerinin yanı sıra Altınordu, Ünye ve Gülyalı ilçesinde görülen kokarcalar, fındık hasat sezonunun ardından üreticiler tarafından sık karşılaşılıyor. Bir yıl ömrü olan, zirai, tuzak ve mekanik mücadele edilen kahverengi kokarca, bıraktığı yumurtalar ile 300 kata kadar çoğalabiliyor. 

#2
Foto - Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2017 yılından bu yana Karadeniz Bölgesi’nde görülen kahverengi kokarcaya, özellikle fındık hasat sezonu sonrasında çok sık rastlandığını söyledi. Soydan, “2023 yılının bahar aylarındaki fındıkta ilaçlama dönemi, yağmurların çok yağmasından dolayı iyi geçmedi. İlimizin özellikle Fatsa ve Perşembe bölgesinde yoğunluk olmaklar beraber Ünye, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde de görülüyor. Son günlerde özellikle evlerde görülmeye başladı çünkü kışı geçirecekler. Kalmak için evlerin çatılarında, samanlık ve balkonlarda yani her boşluğa girmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

#3
Foto - Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Kahverengi kokarca ile ilgili vatandaşların sürekli olarak bilgilendirildiğini ve toplu bir şekilde ilaçlama yapılması gerektiğini aktaran Soydan, “Şuanda samanlık, ev ve balkonların ilaçlanması gerekiyor. Şuanda her noktada kokarca olduğu için bütün kurumlarımızın mücadele içerisinde olması gerekiyor. En kısa zamanda toplu ilaçlamayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Kahverengi kokarcaların fındık başta olmak üzere tüm tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğine dikkat çeken Soydan, “İnşallah ne kadar aza indirirsek o kadar iyi olacak. Kokarca şuanda konuşlandıktan sonra ve kışı geçirdikten sonra özellikle bahar döneminde fındık bahçelerine inecek.  Sadece fındığa zarar vermiyor, kivi ve diğer tarım ürünlerine de ciddi zararlar oluşturuyor. Üreticilerimiz burada panik yapmasınlar, en iyi mücadeleyi yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Bir yıllık ömrü olan kahverengi kokarcaların çok hızlı bir şekilde çoğaldıklarını ifade eden Soydan, şunları söyledi: “Hızlı bir çoğalma şekli var, 25-30 civarında yumurtlayarak, bunlardan 300’lere yakın bir böcek oluşuyor. Yaşama süresi uzun ve bir yıl kadar ömrü var. Oksijen ve beslenme ile çok problemi olmayan uzun süre dayanıklı olan, kıştan bahara kadar bir şey yemeden durabilen bir şekli var. Hem pis kokulu, diğer canlılar da bunlara yaklaşmıyor. Burada vatandaşlarımızın imha etmeleri lazım. ne kadar imha edersek bahar dönemine o kadar az görülür.”

#6
Foto - Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular

Ordu'nun haricinde Ordu'ya komşu iller Samsun, Sivas, Tokat ve Giresun'un da böceğe karşı dikkatli olması aksi takdirde böceğin bu illerimizde de istilaya geçebileceği ifade ediliyor. 

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