2023-10-11 15:44:45 Kırmızı alarm verildi! Herkes acil toplansın! Harekete geçtiklerini duyurdular
Ordu'dan feci bir haber geldi. Yılda 300 kat çoğalabilen bir böcek, sürü halinde evlere girmeye başladı. Ordu'ya komşu iller Samsun, Sivas, Tokat ve Giresun'un da acil öğrenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ve diğer tarım ürünlerine ciddi zarar veren, bir yılda 300 kat çoğalabilen kahverengi kokarcaların bölgede ciddi zararlara yol açtığını, kışlamak için ev, ahır ve balkonlara girdiklerini söyledi. Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmayan kahverengi kokarca, yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ediyor.