Kırklareli'nde esrarengiz olay! Kuşlar ölüyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kentteki kuş ölümlerine ilişkin çalışma başlattı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kentteki kuş ölümlerine ilişkin çalışma başlattı.
Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür eski devlethastanesi bahçesinde çok sayıda kuşun telef olduğunu söyledi.Kuşların ölmesinden tedirginlik duyduklarını ifade eden Esen, her günölen 30'a yakın kuşu toplayarak gömdüğünü belirtti.
Konunun ivedilikle araştırılması gerektiğini vurgulayan Esen, "10gündür bu kuşlar telef oluyor. Neden öldüğünü bilmiyoruz. İlk gün 5-6 kuşöldüğünde havaların soğuk olmasından dolayı veya zehirlendiklerini düşündüm. Dahasonra aynı bölgede çok sayıda telef olan kuş gördüm. Bu kuşlar soğuk havadan ölmez. Zehirlendiklerini düşünüyorum. Diğer hayvanlar da telef olan kuşlardan zehirlenmesin diye bu kuşları gömüyorum." diye konuştu.