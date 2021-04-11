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Türkiye
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Kırıkkale'de patlama: 1 yaralı

2021-04-11 15:08:19
Kırıkkale'de patlama: 1 yaralı

Kırıkkale'de bir iş yerinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda, Alaattin Yılmaz'a ait yedek parça dükkanında bulanan LPG tanklarından sızan gazdan dolayı patlama meydana geldi.

Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda, Alaattin Yılmaz'a ait yedek parça dükkanında bulanan LPG tanklarından sızan gazdan dolayı patlama meydana geldi.

#2
Foto - İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırıldı ve kapısı yerinden çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırıldı ve kapısı yerinden çıktı.

#3
Foto - İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü, içerideki LPG tanklarını dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü, içerideki LPG tanklarını dışarı çıkardı.

#4
Foto - Patlama sırasında dükkanda çalıştığı öğrenilen ve hafif yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sırasında dükkanda çalıştığı öğrenilen ve hafif yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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