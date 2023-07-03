Kiralık evde rüzgar tersine döndü! Ev sahipleri karar değiştirdi

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, çok sayıda mağduriyet yaşandığını ve bunun üzücü olduğunu söyledi. Sektörün de durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Çağlar, "İkamet izinleri iptal edilince memleketlerine dönmek zorunda kaldılar. Şu anda fiyatlar artmıyor. Ancak yine de yüksek. İç kesimlerde 8-10 bin liraya, sahilde 240 bin liraya ev kiralanıyor. Bu fırsatçılık maalesef vardı. Bizde de var o fırsatçılık. Asgari ücretin 9-10 bin lira olduğu yerde ev kirası 40-50 bin liraya çıkıyor. Ama şimdilerde mülk sahipleri 'Türk olsun, sağlam olsun' diyor" dedi. Antalya'da emlak işiyle ilgilenen Halit Mert, son günlerde oturum izinleri verilmeyen Rus ve Ukraynalıların Gürcistan'a gittiğini söyledi. Bu durumun piyasayı da etkilediğini belirten Mert, "Önceden ev sahipleri 'Yabancıya verelim, 6 ay ya da 1 yıllık peşin alalım' diyordu. Ancak oturma izinleri verilmeyince geri dönmeleri nedeniyle kiralarda yüzde 30 oranında düşme var. Ev sahipleri kriterleri değiştirdi. 'Yerli vatandaş olsa da olur. Aylık peşinatlı da olsun, yeter ki evimiz boş kalmasın' diyorlar" dedi.