Kiracısını çıkarmak isteyenler dikkat!
Kira fiyatları yükseliyor, ev sahipleri de daha yüksek kira fiyatını değerlendirmek için var olan kiracısını sıklıkla türlü bahanelerle evden tahliye etmek istiyor. Hukukçular, ev sahibinin ‘samimi kullanım ihtiyacı’ iddiası, çok daha dikkatle incelendiğini tahliye sonrası konutun yüksek bedelle kiraya verilmesi kastı anlaşıldığında mahkemenin davaları reddettiğini açıkladı. Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesi uyarınca açılan ihtiyaç tahliye davalarında, Yargıtay’ın son dönemde daha titiz bir denetim uygulamaya başladığına işaret eden hukukçular, “Ev sahibinin kendisi veya yakınları için ‘samimi kullanım ihtiyacı’ iddiası, artık çok daha dikkatle inceleniyor.