Kiracılar dikkat! Bunlar altın değerinde

“Ne yazık ki pratikte de tahliye taahhütnamesi dediğimiz bir sıkıntı var. Genelde kişiler bir eve geçerken, kira sözleşmesinin yanında tahliye taahhütnamesi de dolduruyor. Bu taahhütname doldururken herhangi bir tarih ve yazı olmadan doğrudan imza atılarak dolduruyor. Bunu da ev sahipleri elinde koz olarak kullanıyorlar. Şuan bir tahliye taahhütnamesini tarihlerini uygun tarihlerde işleme koyup, daha sonra bunu icraya veriyorlar. Altlarında kiracıların imzası olduğu için yine yapılacak bir şey olmuyor. Çünkü kayıtsız şartsız çıkacağını kabul etmiş oluyor. Bunu kiracılar bilmiyor. ‘Kiramı düzenli ödüyorum. Bir şey olmaz’ düşüncesiyle hareket ediyorlar. Tahliye taahhütnamesi başlı başına kiracının çıkacağını söyleyen bir veri. İstenildiği kadar ödeme düzgün olsun, hiçbir eksiği olmasın, bunun sonucu ev sahibi lehine dönüyor. Bu senede benzetilebilir. Nasıl ki bir senede imza atıldığında sonuçları hüküm doğuruyor, tahliye taahhütnamesinin altına da kişi imzayı atınca sonuçlar ortaya çıkıyor. Burada mağduriyet vatandaşın oluyor. Burada kiraya geçen vatandaşın tahliye taahhütnamesi imzalamaması, gerçek iradesi çıkma yönünde olacağı zaman tahliye taahhütnamesini imzalamalı. Şuan Antalya Adliyesi’nde çok ciddi sayıda tahliye taahhütnamesine dayalı icra takipleri artmış durumda”