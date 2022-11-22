2022-11-22 12:41:36 Kiracılar dikkat! Bunlar altın değerinde
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarla alakalı altın değerinde bilgiler paylaşan Avukat Şafak Baysal, kiracıların en büyük yanılgısının kira sözleşmelerini sadece yazılı olduğu yönünde bilgisi olduğunu söyledi. Kiracının yaşadığı en büyük sıkıntının ise tahliye taahhütnamesi olduğunu kaydeden Baysal, “İstenildiği kadar kira ödemesi düzgün olsun, hiçbir eksiği olmasın, bunun sonucu ev sahibi lehine dönüyor. Bu senede benzetilebilir. Nasıl ki bir senede imza atıldığında sonuçları hüküm doğuruyor, tahliye taahhütnamesinin altına da kişi imzayı atınca böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Şuan Antalya Adliyesi’nde çok ciddi sayıda tahliye taahhütnamesine dayalı icra takipleri artış durumda” dedi.