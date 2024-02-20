Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, vergi daireleri tarafından belirlenen adreslere tebligatlar gönderiliyor. Mersin'de Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesi gerektiğini vurguladı.