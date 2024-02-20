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Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

2024-02-20 13:12:43
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, vergi daireleri tarafından belirlenen adreslere tebligatlar gönderiliyor. Mersin'de Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

Kira geliri potansiyeli olan konutlara sıkı takip başladı. Kira geliri potansiyeli olan konutlara Hazine Bakanlığı tebligatlar gönderiyor. Tebligat alan kiracının vergi dairesine başvurarak gerekli bilgileri vermesi ve elektronik ortama aktarması gerekiyor. Yapılan kontroller sonucunda beyannamelerinde uyumsuzluk olan veya hiç beyanname vermeyen mükelleflere yasal işlem uygulanacak.

#2
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

Mersin'de Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, tebligatların kent genelinde dağıtılmaya başlandığını ve kiracıların Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne davet edildiğini söyledi. Kiracılara ikamet süresi, kira bedeli, kira artışı ve ödeme şekli gibi bilgiler soruluyor.

#3
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

Canpolat, vergilerin devlet gelirleri için önemli olduğunu ve kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesi gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kritik haber! O uygulama artık başladı! Teker teker bu yapılacak

Emeklilerin bazı konularda vergi muafiyeti olduğunu hatırlatan Canpolat, kira gelir vergisi beyannamesi için muafiyet olmadığını ve emeklilerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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