Galatasaray’ı sevindiren gelişme! Noa Lang'dan sakatlık açıklaması
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta başparmağında derin bir kesik meydana gelen Noa Lang, Hollanda Milli Takımı'nda sakatlığına dair açıklamalarda bulundu.
NOA LANG SAKATLIĞINDAKİ SON DURUMU ANLATTI! GALATASARAY'A MÜJDELİ HABER Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta başparmağında ciddi bir eksik meydana gelen Noa Lang, Hollanda Milli Takımı'nın kampında sakatlığındaki son durumu anlattı. Noa Lang, başparmağındaki kesiğin iyileşeceğini açıkladı. İşte Noa Lang'ın açıklamaları...
"DOKTORA GÖRE İYİLEŞECEK" "Başparmağım hâlâ yerinde, hâlâ bağlı ve doktora göre iyileşecek. Başparmağım reklam panosunun arkasındaki çok keskin bir çite takıldı. Çok derin bir kesik oluştu. Bu hiç hoş değildi. Kendi başparmağınızda bunu görmek de öyle."
"NEYSE Kİ FUTBOL AYAKLA OYNANIYOR" "Bana çok iyi bakıldı, ameliyatlar da iyi geçti, ama hala acı çekiyorum. Ayrıca çok normal şeyler için de uygun değil: Sağ elimi kullanıyorum, bu yüzden tuvalette ideal değil. Hayır, PlayStation oynamak da pek mümkün değil, ama neyse ki ayakla futbol oynanıyor. Dahası, her konuda iyi yardım alıyorum."
"RİSK ALMAK İSTEMİYORUZ" "Umarım Salı günü Ekvador'a karşı oynayabilirim. Ama risk almak istemiyoruz: Dünya Kupası daha önemli."
"İSTANBUL'DAKİ ÇILGINLIK NAPOLI'DEN DAHA BÜYÜK" "Galatasaray'da olmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. İstanbul'daki futbol çılgınlığı Napoli'dekinden daha büyük. Şehir biraz daha büyük ve kaotik. Sokakta normal bir şekilde yürüyemiyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da genelde fotoğraf çekilmek istiyorlar."
"ÖNCE GALATASARAY'LA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM" "Öncelikle Gala ile şampiyon olup kupayı kazanmak istiyorum, sonra da umarım Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanırım, sonra da bakarız."
