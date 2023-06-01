Kimsenin bu detaydan haberi bile yok Milyonlarca EYT'li vatandaşı ilgilendiriyor!

Yıllık izin, tatil konularında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: 1-EYT'lilerin emeklilik sonrası izin süreli nasıl hesaplanacak? İş Kanunu'na göre çalışanlar bir yıllık çalışma süresini doldurduğunda yıllık izne hak kazanılıyor. Yıllık izinler asgari, hizmet süresi 1 yıldan beş yıla olanlara 14 gün, beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıldan fazla olanlara 26 günden az olmayacak. Bu süreler iş sözleşmelerine göre daha fazla olabiliyor. EYT kapsamında emekli olup izin paralarını almadan aynı işyerinde devam edenler için de bu süreler geçerli olacak. İzin paralarını alıp aynı işyerinde devam edenler için ise izin süresi 14 günden başlayacak.