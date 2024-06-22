Kimse sebebini bilmiyor! Terkedildiği günden beri gizemi çözülemiyor

Çocukluğunda tankın etrafından oyun oynadıklarını söyleyen Gebeli Mahalle Muhtarı Bülent Güzel (46), "Bu tankımız çocukluğumuzdan bu yana burada. Hatırladığım bu atalarımız, dedelerimiz cezalı olduğunu söylediler. Çocukluğumuz hep burada geçti. Tankın içinde oynadık, büyüdük, oyun oynamaya buraya gelirdik. Bu tank da oldubitti buradaydı cezalı olduğunu söylediler. İlk gördüğümüzde daha sıfır gibiydi, her şey vardı. İçine giriyorduk, koltukları vardı ama böyle çürüdü mü, kestiler mi ne oldu bilmiyorum. Eskilerden duyup insanlar geliyor buraya, sırf bu tankı görmeye fotoğraf çektirmeye doğanın içinde zaten burası" diye konuştu.