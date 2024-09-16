Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Evet çok gidip gelen, fizibilite yapan var ama realite olarak çok fazla yatırım yapan firmamız yok. LC Wakiki, Colins, Yeşim uzun süredir Mısır’da vardı, şimdi yeni yeni biliniyor. Yerleşik düzenlerini büyütüyorlar ama sıfırdan giden firma sayısı çok değil. Mısır, Türkiye ile karşılaştırılamaz. Mısır’da enerji, işçilik üçte bir, Amerika’yla vergi avantajı var ama Türkiye’nin hem jeopolitik konumu hem de kalite ve sürdürülebilirlik avantajı var. 2026 yılı için sınırda karbon salınım vergileri alınmaya başlayınca bugün avantaj gibi görünen Mısır dezavantaja dönüşecek. Onun için Türkiye’de biraz daha nitelik, sürdürülebilir ve esnek ürünler üzerinde çalışıyoruz.”