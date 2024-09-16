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Ekonomi
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Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

2024-09-16 08:29:30
Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Son dönemde Türk tekstil devleri Mısır'ı seçmeye başlarken bu kez Hindistan tehlikesi resmen ortaya çıktı.

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#1
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Türk tekstil sektörü, 200 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor. İki sektörün toplam ihracatı 29 milyar doları aştı. Bu yılın 8 ayında ise 18 milyar doları yakalandı. Uzun vadede hazır giyim sektöründe 40 milyar dolar, tekstil sektöründe ise 20 milyar dolar ihracat hedefi var.

#2
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Ancak dönemde Türkiye, özellikle hazır giyimde küresel piyasalardaki zorluklar ve ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle hem üretimde ve hem ihracatta kayıplar veriyor.

#3
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

İşçilik ve enerji gibi maliyetlerin yükselmesi, Türk tekstil ve hazır giyim üreticilerini özellikle Türkiye’ye göre maliyetlerin üçte bir daha düşük olduğu Mısır gibi ülkelere yöneltiyor.

#4
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Yıllarca coğrafi konum, hızlı teslimat, kaliteli ve çevre dostu üretim süreçleriyle global pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi olan Türkiye, bu özelliğini de kaybetmek üzere… Zira maliyetler yüzünden Türkiye’de üretim yaptıran yabancı markalar Kamboçya, Vietnam, Bangladeş, Sri Lanka, Ürdün ve Mısır gibi ülkelere gitmeye başladı. Asıl tehlike ise bir zamanlar Çin’in yaptığı gibi üreticilere çok önemli destekler veren Hindistan.

#5
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, Mısır konusuna değindi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

#6
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

“Mısır’ın en büyük avantajı Amerika ile olan vergi anlaşması. Vergi sıfır olduğu için özellikle Türkiye’deki imalatçılar Avrupa’ya üretim yapıyor. Ama bazı Avrupalı üreticiler Amerikalı marka olduğu için hem Amerika’ya hem Avrupa’ya ürün almak, bunu da tek imalatçıdan karşılamak istiyor. Dolayısıyla bir ayağının Türkiye’de bir ayağının Mısır’da olmasını istiyor. Bu sebepten dolayı müşteriler bizi Mısır’a, Ürdün’e, Kuzey Afrika’ya gitmemiz için zorluyor.

#7
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Evet çok gidip gelen, fizibilite yapan var ama realite olarak çok fazla yatırım yapan firmamız yok. LC Wakiki, Colins, Yeşim uzun süredir Mısır’da vardı, şimdi yeni yeni biliniyor. Yerleşik düzenlerini büyütüyorlar ama sıfırdan giden firma sayısı çok değil. Mısır, Türkiye ile karşılaştırılamaz. Mısır’da enerji, işçilik üçte bir, Amerika’yla vergi avantajı var ama Türkiye’nin hem jeopolitik konumu hem de kalite ve sürdürülebilirlik avantajı var. 2026 yılı için sınırda karbon salınım vergileri alınmaya başlayınca bugün avantaj gibi görünen Mısır dezavantaja dönüşecek. Onun için Türkiye’de biraz daha nitelik, sürdürülebilir ve esnek ürünler üzerinde çalışıyoruz.”

#8
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Ramazan Kaya, dünya markalarından üretimi Türkiye’den kaydıranlar olduğunu hatırlattığımda ise şu yanıtı verdi: “Eskiden Çin’le rekabet ediyorduk. Şimdi Kamboçya, Vietnam, Bangladeş, Sri Lanka, Ürdün, Mısır gibi daha fazla rakibimiz var. Ancam önümüze çıkan en ciddi rakip Hindistan. Bu ülke de yine işçilik ve enerji gibi maliyet avantajları yüzünden tercih ediliyor. Hindistan devleti, geçmişte Çin hükümetinin yaptığı gibi sanayicileri ve üreticileri destekliyor. Türkiye olarak biz 1985-2000 yılları arasında sektörü Avrupalı üreticilerin elinden aldık.

#9
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

Bugün de bizim elimizdeki sektör değişerek ve dönüşerek farklı ülkelere gidiyor. Bu yüzden kendimizi değiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Yeniden toparlanıp yükselişe geçmek için stratejik adımlar atmalıyız. Özellikle daha yüksek katma değerli üretime yönelmemiz büyük önem taşıyor. Maliyet rekabetinin olmadığı alanlara odaklanarak, esnek, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim modellerini benimsemeliyiz.”

#10
Foto - Kimse farkında değil! Türkiye'yi bekleyen Hindistan tehlikesi

KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI-NECLA DALAN

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