CHP’li Hasbi Dede rezaletinde yeni skandal ifşa oldu: Önce taciz sonra tükürüklü hakaret
16 yaşındaki lise öğrencisini WhatsApp üzerinden taciz eden CHP’li ahlaksız tacizci Hasbi Dede rezaletinde, insanlık onurunu ayaklar altına alan bir skandal daha patlak verdi. Taciz ettiği çocuğun "kaza" süsü verilmiş bir infazla susturulmasının ardından, bu kez de tacizci başkanın yakınlarının Tuana Elif ölmeden önce sokak ortasında yüzüne tükürüp hakaretler yağdırdığı ifşa oldu. Kendi pisliğini örtmek için bir çocuğun kanına giren, ardından hatırasına tükürecek kadar alçalan bu kirli zihniyet ve suç ortakları için hesap vakti geldi!

Giresun Görele, siyasi nüfuzunu bir çocuğun hayatını karartmak için kullanan CHP’li alçak katil Hasbi Dede’nin tescilli ahlaksızlığı ve sonrasında yaşanan kan donduran süreçle sarsılıyor. Lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a gece yarısı attığı taciz mesajları WhatsApp kayıtlarıyla kesinleşen "başkan" maskeli müfterinin, sadece bir tacizci değil, aynı zamanda organize bir zulüm çetesinin lideri olduğu ortaya çıktı. Genç kızı susturmak için kaza süsü verilmiş bir infazla hayattan koparan bu alçak yapının, Tuana sağken sokak ortasında yolunu kesip yüzüne tükürecek kadar haysiyet yoksunu olduğu mahkeme tutanaklarına girdi. Ölümün bile durduramadığı bu organize nefret ve delil karartma operasyonu, bağımsız yargının sert tokadıyla yerle bir ediliyor. Bir çocuğun çığlığını kanla boğmaya çalışan bu şerefsiz düzenin aktörleri, şimdi döktükleri kanda boğulmak üzere adaletin pençesinde!

Giresun'da CHP'li Görele Belediye Başkanı'nın lise öğrencisi çocuğa taciz mesajları ortaya çıkmış, infial yaratan olayın soruşturması henüz devam ederken genç kız şüpheli bir kazada hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin dün görülen davada CHP'li başkanın suçu belediye çalışanlarına attığı iddiaları kendi eşinin sözleriyle çürüdü. Belediye çalışanları da Hasbi Dede'nin iddialarını reddetti. Öte yandan 'pes' dedirten bir detay daha ortaya çıktı. Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılanmasına devam edildi.

Dede, partisinden de ihraç edilmişti. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmadı. Duruşmada, Dede'nin ve mağdur Tuana Elif Torun'un avukatları yer aldı.

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ Tacizci Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ Mağdur Tuana Elif Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti. EŞİ DİNLENDİ: MESAJI KIZIM ATMIŞ Sabah'ın haberine göre; Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede, tanık olarak dinlendi. Olay gecesi eşinin telefonunu şarjda bıraktığını öne süren İclal Dede, "Eşim tutuklanınca, büyük kızım Ada, kötü oldu. Giresun'daki danışmanımıza götürdüm. Görüşmeye girdikten yarım saat sonra, beni de içeriye çağırdılar. İçeriye girdiğimde Ada ağlayarak, mesajı kendisinin attığını söyledi" dedi.

HASBİ DEDE ÇALIŞANLARINA SUÇ ATMIŞTI Duruşmada Hasbi Dede'nin, "Mesajları, sosyal medya hesabımı kullanan belediye çalışanları atmış olabilir" dediği Görele belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan personel de tanık olarak dinlendi. Çalışanlardan 3'ü, sosyal medya hesaplarını kullanmadıklarını söylerken, Onur Dağdelen ise belediyeye ait telefondan belediyenin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ancak, Hasbi Dede'nin özel mesajlarına bakmadığını anlattı. Duruşmada, annesinin daha önce, "Kızım kıskandırmak için böyle bir şey yapmış olabilir" dediği, çiftin Kızları Ada Deren'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Dağhan batın Cebeci de tanık olarak dinlendi. Ada Bereni tanığını ancak, kendisinde telefonunun daha bulunmadığını söyleyen Cebeci, tacize uğrayan Tuana Elif ile görüştüklerini, genç kızın olay gecesi de taciz mesajlarının görüntülerini kendisine attığını belirtti.

MAĞDUR KIZA HAKARET Hasbi Dede'nin tahliye olduğu gün yaşanan skandal olay ise yeni ortaya çıktı. Buna göre; 12 Mart günü, Tuana Elif Torun arkadaşlarıyla oturduğu sırada yanlarına gelen Dede'nin halasının, "Sen burada oturamazsın sürtük" diyerek genç kıza hakaret edip yüzüne tükürdü. Olayı, Torun ailesinin avukatı mahkemede anlattı.

AĞZA ALINMAYACAK LAFLAR Avukat Sarıal, "Müvekkilim şikayetçi olunca, anne Nuray Torun sosyal medyadan sahte hesapla, "Önce kızını muayene ettir ve sonucu Türkiye ile paylaş. Annesi kızına arkadaşlarıyla görüşmesi için ortam sağlıyor" şeklinde tehdit edildi" dedi. Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanının belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği ortaya çıktı. Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), önceki gün savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), önceki gün savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Yurtdışına çıkış yasağı ve 500 bin lira kefaletle serbest kalan Dede'nin savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Dede'nin WhatsApp üzerinden yaşı küçük kızı taciz ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

'PSİKOLOJİM BOZULDU' Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri SABAH'A anlattı: "O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi. Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum. O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi."

'MESAJ TELEFONDAN' Mağdur ailenin avukatı Sena Nur Sarıal, "Başkan Hasbi Dede sosyal medya hesabını başka birinin kullandığını öne sürüyor, ancak sosyal medya hesabını kullanan kişi belli saatlerde ve sadece Twitter, Facebook kullanımı olduğu, WhatsApp uygulamasının başkanın kendi telefonunda açık olduğu belirlendi" dedi.

'SAKIN ANNENE SÖYLEME' CEP telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlara SABAH ulaştı. Mesajlarda CHP'li başkanın gece saat 03.22'de önce Instagram'dan genç kıza "Merhaba" yazdığı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdiği ve "Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak" diyerek uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Dede'nin küçük kıza "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi mesajlar attığı görüldü.

'ADALET YERİNİ BULACAK' Genç kızın emekli öğretmen babası Ahmet T. (66) ve annesi Nuray T. (44) yaşananlara tepki gösterdi. Anne Nuray T., "Belediyede iki yıldır çaycılık yapıyorum. Cumartesi günü İstanbul'a günübirlik geziye gittik, döndüğümüzde kızım bu olayı yaşadı.

Onun da benim kızımın yaşlarında kızı var. Bu davranışı bize çok zarar verdi. Başkan serbest bırakıldı, ancak dava devam ediyor. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILIP TUTUKLANDI

Tacizci Başkan Dede ifadesinde belediyede basın yayınla uğraşan 5 kişilik personeli olduğunu, onları işten çıkarmayı düşündüğünü belirterek

, "Henüz onlara söylemedim ama işten çıkarmayı düşünüyordum, bana kumpas kurmuş olabilirler. Ben değil onlar yazmıştır" dedi.

Dede'nin WhatsApp'ı sadece kendi telefonunda kullandığı öğrenildi.

Bu 5 kişi de ifadeye çağrıldı.

İtiraz üzerine yakalama kararıyla tekrar adliyeye çağrılan Dede, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle taciz" suçundan tutuklandı.

Koparan

İbreti Aleme ibret olsun..!Öyle bir ceza olmalı'ki....!
