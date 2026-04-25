İlk 3'te görülen kanser türleri: Hangi Belirtiler Kansere İşaret Edebilir?

Kanserin direkt sebebini söylemek güç olsa da bazı risk faktörlerinin buna sebep olduğu bilinmektedir. Bunların bazıları değiştirilebilir risk faktörleri iken bazıları değiştirilemez faktörler olarak sıralanmaktadır. Örneğin ileri yaş / yaşlanma. Akciğer kanseri, prostat kanseri için risk oluşturmaktadır. Ancak ne yaşlanma ne de cinsiyet faktörü değiştirilebilir risk faktörleri değildir. Aynı şekilde meme kanserinde olduğu gibi genetik faktörler de değiştirilemez. Bununla birlikte değiştirilebilecek faktörlerin içinde yaşam tarzı değişiklikleri gelmektedir. Sağlıklı bir yaşam tarzının olması birçok kanser için riski azaltıcı etki yaratmaktadır. Nedir bu yaşam tarzı değişiklikleri? Sağlıklı beslenmek; sebze meyve içeriğini artırmak, hayvansal gıdaları, özellikle işlenmiş et tüketimini azaltmak. Egzersiz yapmak, obeziteden uzak durmak ve tabii ki en başta söylenmesi gereken sigaradan uzak durmak.