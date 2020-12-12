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Dünya
8
Kim Kardashian da af isteyenler arasındaydı! Donald Trump gider ayak idam etti

2020-12-12 11:29:43
Kim Kardashian da af isteyenler arasındaydı! Donald Trump gider ayak idam etti

ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının son günlerinde idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesine karar verdi. ABD'de 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde idam cezaları infaz edilmiyordu. Fakat ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce beş kişinin idam edilmesi planlanıyor. Bunlardan ikisi, iki gün üst üste gerçekleşti. Üç mahkumun daha idam edilmesi durumunda Trump, son yüz yılda döneminde en fazla kişi idam edilen ABD başkanı olacak. Ülkede Temmuz'dan 11 Aralık'a kadar 13 kişi idam edildi.

#1
Foto - Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu. 1999'da soydukları bir çifti öldürmekten hüküm giyen beş kişiden biri olan 40 yaşındaki Bernard, son 70 yılda federal yönetim tarafından idam edilen en genç mahkum oldu. Suçu işlediği dönemde 18 yaşında olan Bernard, cezasının infazından önce öldürülen çiftin ailesinden özür diledi. İdamdan önce Bernard'ın avukatları, infazın durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Todd ve Stacie Bagley adlı çift, Haziran 1999'da Texas'ta aralarında Bernard'ın da bulunduğu, en büyüğü 19 yaşında olan beş kişi tarafından öldürülmüştü. Çift soyulduktan sonra arabalarının arkasında, Bernard'la birlikte hüküm giyen Christopher Vialva tarafından vuruldu. Daha sonra çiftin içinde olduğu araba Bernard tarafından ateşe verildi. Bernard'ın avukatları çiftin araba yakılmadan önce öldüğünü savundu. Başsavılık ise Todd Bagley'nin vurulduktan sonra öldüğünü, nefes borusunda is bulunan Stacey Bagley'nin ise duman zehirlenmesinden öldüğünü söyledi. Çifte ateş eden 19 yaşındaki Vialva, Bernard'la birlikte idam cezasına çarptırıldı. Diğer üç sanık ise 18 yaşından küçük oldukları için hapis cezaları aldı. Vialva Eylül'de idam edildi.

Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu. 1999'da soydukları bir çifti öldürmekten hüküm giyen beş kişiden biri olan 40 yaşındaki Bernard, son 70 yılda federal yönetim tarafından idam edilen en genç mahkum oldu. Suçu işlediği dönemde 18 yaşında olan Bernard, cezasının infazından önce öldürülen çiftin ailesinden özür diledi. İdamdan önce Bernard'ın avukatları, infazın durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Todd ve Stacie Bagley adlı çift, Haziran 1999'da Texas'ta aralarında Bernard'ın da bulunduğu, en büyüğü 19 yaşında olan beş kişi tarafından öldürülmüştü. Çift soyulduktan sonra arabalarının arkasında, Bernard'la birlikte hüküm giyen Christopher Vialva tarafından vuruldu. Daha sonra çiftin içinde olduğu araba Bernard tarafından ateşe verildi. Bernard'ın avukatları çiftin araba yakılmadan önce öldüğünü savundu. Başsavılık ise Todd Bagley'nin vurulduktan sonra öldüğünü, nefes borusunda is bulunan Stacey Bagley'nin ise duman zehirlenmesinden öldüğünü söyledi. Çifte ateş eden 19 yaşındaki Vialva, Bernard'la birlikte idam cezasına çarptırıldı. Diğer üç sanık ise 18 yaşından küçük oldukları için hapis cezaları aldı. Vialva Eylül'de idam edildi.

#2
Foto - KARDASHIAN DA AF İSTEYENLER ARASINDAYDI - Avukatları, Bernard'ın Vialva tarafından cezalandırılacağı korkusuyla, cinayeti örtbas etmek için arabayı ateşe verdiğini öne sürdü. Aralarında iki senatörün ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın da bulunduğu on binlerce kişi Trump'tan Bernard içi af çıkarmasını istemişti.

KARDASHIAN DA AF İSTEYENLER ARASINDAYDI - Avukatları, Bernard'ın Vialva tarafından cezalandırılacağı korkusuyla, cinayeti örtbas etmek için arabayı ateşe verdiğini öne sürdü. Aralarında iki senatörün ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın da bulunduğu on binlerce kişi Trump'tan Bernard içi af çıkarmasını istemişti.

#3
Foto - İKİ GÜNDE İKİNCİ İDAM - TIR şoförü Alfred Bourgeois, bundan 20 yıl önce iki yaşındaki kızının işkenceyle ölümüne yol açtığı gerekçesiyle ceza almıştı. Avukatları IQ'su düşük olduğu belirlenen adamın, zihinsel engelli olduğunu savunuyordu. Louisiana'lı adam, 2 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunmak ve döverek öldürmek suçundan zehirli iğneyle infaz edildi. 56 yaşındaki Alfred Bourgeois, yerel saatle akşam 20.21'de öldü. Alfred Bourgeois, kendisine son sözleri sorulduğunda özür dilemedi. Sedyeye bağlı olan adam, kızına tacizde bulunmadığını ve onu öldürmediğini söyledi. Bourgeois,

İKİ GÜNDE İKİNCİ İDAM - TIR şoförü Alfred Bourgeois, bundan 20 yıl önce iki yaşındaki kızının işkenceyle ölümüne yol açtığı gerekçesiyle ceza almıştı. Avukatları IQ'su düşük olduğu belirlenen adamın, zihinsel engelli olduğunu savunuyordu. Louisiana'lı adam, 2 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunmak ve döverek öldürmek suçundan zehirli iğneyle infaz edildi. 56 yaşındaki Alfred Bourgeois, yerel saatle akşam 20.21'de öldü. Alfred Bourgeois, kendisine son sözleri sorulduğunda özür dilemedi. Sedyeye bağlı olan adam, kızına tacizde bulunmadığını ve onu öldürmediğini söyledi. Bourgeois, "Tanrı'dan bana karşı komplo kuran, plan yapan ve sahte delil yerleştiren herkesi affetmesini istiyorum" dedi. "Bu suçu ben işlemedim" diye ekledi. Daha sonra kızın akrabaları, Alfred Bourgeois'i "canavar" olarak nitelendiren ortak bir açıklama yaptı ve "Meleğimiz için adaletin sağlanması 18 yıl sürmemeliydi" ifadesini kullandılar.

#4
Foto - HAMİLE KADINI BOĞDU, KARNINI KESİP BEBEĞİNİ ALDI - Lisa Montgomery, 2004 yılında hamile bir kadını boğarak öldürüp, karnını keserek bebeğini kaçırmaktan hüküm giydi. Avukatları çocukken çok dayak yediğini ve bu yüzden oluşan kalıcı beyin hasarı nedeniyle ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor. Montgomery'nin cezası infaz edilirse, federal hükümetin 1953'ten beri idam ettiği ilk kadın olacak. 52 yaşındaki kadının infaz tarihi önce 8 Aralık olarak belirlenmişti, ancak avukatları davası üzerinde çalışırken koronavirüs kaptığı için 12 Ocak'a taşındı. Lisa Montgomery, kurbanı Bobbie Jo Stinnett'le internette tanışarak bir süre online sohbet etmiş, zavallı kadını kendisinin de hamile olduğuna inandırarak buluşmaya ikna etmişti.

HAMİLE KADINI BOĞDU, KARNINI KESİP BEBEĞİNİ ALDI - Lisa Montgomery, 2004 yılında hamile bir kadını boğarak öldürüp, karnını keserek bebeğini kaçırmaktan hüküm giydi. Avukatları çocukken çok dayak yediğini ve bu yüzden oluşan kalıcı beyin hasarı nedeniyle ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor. Montgomery'nin cezası infaz edilirse, federal hükümetin 1953'ten beri idam ettiği ilk kadın olacak. 52 yaşındaki kadının infaz tarihi önce 8 Aralık olarak belirlenmişti, ancak avukatları davası üzerinde çalışırken koronavirüs kaptığı için 12 Ocak'a taşındı. Lisa Montgomery, kurbanı Bobbie Jo Stinnett'le internette tanışarak bir süre online sohbet etmiş, zavallı kadını kendisinin de hamile olduğuna inandırarak buluşmaya ikna etmişti.

#5
Foto - YEDİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ - Cory Johnson ise, uyuşturucu ticareti sırasında yedi kişiyi öldürmekten hüküm giydi. Avukatları çocukken maruz kaldığı fiziksel ve duygusal istismar nedeniyle akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor. Johnson'ın 14 Ocak'ta idam edilmesi planlanıyor.

YEDİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ - Cory Johnson ise, uyuşturucu ticareti sırasında yedi kişiyi öldürmekten hüküm giydi. Avukatları çocukken maruz kaldığı fiziksel ve duygusal istismar nedeniyle akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor. Johnson'ın 14 Ocak'ta idam edilmesi planlanıyor.

#6
Foto - ADALET BAKANINDAN İDAM KARARLARINA ELEŞTİRİ - Adalet Bakanı William Barr yalnızca yasaları uyguladıklarını söylerken insan hakları örgütleri, idam cezasını kaldırmayı düşünen Joe Biden'ın göreve başlamasından haftalar önce bu cezaların infaz edilmesini eleştiriyor. Barr, Temmuz 2019'da yaptığı bir açıklamada Kongre'nin idam cezasını onayladığını ve bu cezaların infaz edilmesinin mağdurların ailelerine ödenmesi gereken bir borç olduğunu söylemişti.

ADALET BAKANINDAN İDAM KARARLARINA ELEŞTİRİ - Adalet Bakanı William Barr yalnızca yasaları uyguladıklarını söylerken insan hakları örgütleri, idam cezasını kaldırmayı düşünen Joe Biden'ın göreve başlamasından haftalar önce bu cezaların infaz edilmesini eleştiriyor. Barr, Temmuz 2019'da yaptığı bir açıklamada Kongre'nin idam cezasını onayladığını ve bu cezaların infaz edilmesinin mağdurların ailelerine ödenmesi gereken bir borç olduğunu söylemişti.

#7
Foto - BIDEN YÖNETİMİNİN İDAMA BAKIŞI - Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi kariyeri boyunca idam cezasına karşı çıktı. 2003'te görev başında öldürülen 29 yaşındaki bir polisin katilinin idam edilmemesi için, partisinden gelen baskıya karşı çıkarak kampanya yürüttü ve başarıya ulaştı. Joe Biden'ın geçmişi ise daha karışık. Biden'ın 1994'da hazırladığı bir ceza yasası, suçluların idam cezası alabileceği federal suçlara 60 yeni madde eklemişti. Bugün idam cezasının infaz edilmesine bekleyenlerden bazıları bu maddelerle ceza almış durumda. Fakat Biden bugün federal idam cezalarını kaldırmayı ve eyaletlere de bu yönde çağrı yapmayı savunuyor. Biden'ın kampanya ekibi de 1973'ten bu yana idam cezası alan 160 kişinin sonradan aklandığına dikkat çekiyor. Biden henüz adalet bakanını açıklamadı.

BIDEN YÖNETİMİNİN İDAMA BAKIŞI - Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi kariyeri boyunca idam cezasına karşı çıktı. 2003'te görev başında öldürülen 29 yaşındaki bir polisin katilinin idam edilmemesi için, partisinden gelen baskıya karşı çıkarak kampanya yürüttü ve başarıya ulaştı. Joe Biden'ın geçmişi ise daha karışık. Biden'ın 1994'da hazırladığı bir ceza yasası, suçluların idam cezası alabileceği federal suçlara 60 yeni madde eklemişti. Bugün idam cezasının infaz edilmesine bekleyenlerden bazıları bu maddelerle ceza almış durumda. Fakat Biden bugün federal idam cezalarını kaldırmayı ve eyaletlere de bu yönde çağrı yapmayı savunuyor. Biden'ın kampanya ekibi de 1973'ten bu yana idam cezası alan 160 kişinin sonradan aklandığına dikkat çekiyor. Biden henüz adalet bakanını açıklamadı.

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