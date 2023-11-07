Kilosu 30 kuruşa düştü!

İşçi bulunmadığı için 3 milyon 200 bin ton narenciyenin yüzde 25’inin ağaçta kalacağını anlatan Doğan, “Adana’da ve diğer illerde hangi ürün para etmiyorsa bu ürünler alınıp sosyal yardım olarak metropol illerde ve diğer illerde dağıtılmalı. Bu da aslında bir ihtiyaç. Hükumetimiz ve büyükşehir belediyeleri tarafından bu limonlar halka dağıtılmalı. 3 milyon 200 bin ton narenciyenin yüzde 25'i ağaçta kalacağına insanlara dağıtılsın. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'da bunu sürekli dile getiriyor” şeklinde konuştu. “Fiyat farkı çok fazla” Öte yandan, bahçede 30 kuruşa dahi alıcı bulamayan limonun zincir marketlerde 15-20 liraya satılmasına da tepki gösteren Doğan, “Aradaki fiyat farkı çok fazla. Siz buradan ücretsiz bir ürün dahi alsanız nakliye, işçi, paketleme tesisleri ücretiyle 10 liradan metropol illerde satılıyor. Bu durum girdi fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.