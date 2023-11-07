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Tarım
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Kilosu 30 kuruşa düştü!

2023-11-07 15:43:06
Kilosu 30 kuruşa düştü!

Adana’da limon fiyatlarının 30 kuruşa kadar düşmesinin ardından üreticiler, limonu Tarım Kredi Kooperatifleri alıp limonata yaparak vatandaşa satsın çağrısında bulundu.

#1
Foto - Kilosu 30 kuruşa düştü!

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı Eylül ayında başladı. 600 bin tona yakın rekolte beklenen limonda ilk hasatta fiyatı 4-5 liraya satılırken talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 30 kuruşa kadar geriledi. Mayer cinsi limona talep gelmeyince binlerce üretici ürününü satamadı. Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatiflerinin limonları üreticiden alıp limonata yaparak vatandaşa satması çağrısında bulundu. Ayrıca üreticiler, belediyelerin de limonları üreticiden alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Kilosu 30 kuruşa düştü!

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Biz 520 bin ton rekolte bekliyorduk ama rekolte 600 bin tonunda üzerinde. Bu ürünleri toplayacak işçimiz yok. Adana’da 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesinin en az yüzde 25’i ağaçta kalacak” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kilosu 30 kuruşa düştü!

Tarım Kredi Kooperatifleri ve belediyelere çağrıdan bulunan Doğan, “Lütfen işçi bularak gelip bu limonları sizler toplayın. Bütün okullarda, kurumlarda limonata içilmeli. Tarım Kredi Kooperatifleri bu ürünleri alıp limonata yapmalı. Doğal limonu tüketelim. Kış mevsiminde bu ürünün tüketilmesi çok iyi olur. İşçi de bulamadığımız için bu ürünlerin yüzde 25’i ağaçta kalacak. İşçi fiyatları 560 liraya çıktı ama yine de işçi bulamıyoruz. Ucuz işçi getirmediğimiz sürece bu sorun hep olacaktır” dedi.

#4
Foto - Kilosu 30 kuruşa düştü!

İşçi bulunmadığı için 3 milyon 200 bin ton narenciyenin yüzde 25’inin ağaçta kalacağını anlatan Doğan, “Adana’da ve diğer illerde hangi ürün para etmiyorsa bu ürünler alınıp sosyal yardım olarak metropol illerde ve diğer illerde dağıtılmalı. Bu da aslında bir ihtiyaç. Hükumetimiz ve büyükşehir belediyeleri tarafından bu limonlar halka dağıtılmalı. 3 milyon 200 bin ton narenciyenin yüzde 25'i ağaçta kalacağına insanlara dağıtılsın. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'da bunu sürekli dile getiriyor” şeklinde konuştu. “Fiyat farkı çok fazla” Öte yandan, bahçede 30 kuruşa dahi alıcı bulamayan limonun zincir marketlerde 15-20 liraya satılmasına da tepki gösteren Doğan, “Aradaki fiyat farkı çok fazla. Siz buradan ücretsiz bir ürün dahi alsanız nakliye, işçi, paketleme tesisleri ücretiyle 10 liradan metropol illerde satılıyor. Bu durum girdi fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

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