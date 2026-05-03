Açıklama geldi! Icardi indirim yapsa da sonuç değişmeyecek: Karar verildi
Galatasaray'daki mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin maaşında indirimi düşündüğü öğrenildi. Ancak bu hamleyi yapsa bile sonuç değişmeyecek gibi duruyor...
Galatasaray'daki mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin maaşında indirimi düşündüğü öğrenildi. Ancak bu hamleyi yapsa bile sonuç değişmeyecek gibi duruyor...
Galatasaray, 2022 yılında Mauro Icardi'yi, PSG'den kiralamıştı. Arjantinli yıldızın bonservisi o sezonun sonunda 10 milyon euro karşılığında alındı. Kendisiyle de 30 Haziran 2026 tarihine kadar mukavele yapıldı. 33 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı kulüpten senelik 6 milyon euro net ücret alıyor.
Ancak bonuslarla birlikte Arjantinli futbolcunun yıllık 10 milyon euro civarında bir gelir elde ettiği konuşuluyor. Osimhen'in kadroya katılması ve Icardi'nin geçirdiği ağır sakatlık, onun takımdaki geleceğini direkt olarak etkiledi.
Performansı çok uzun bir süredir tartışma konusu...
33 yaşına giren futbolcunun, maaş indirimine gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Ancak bunu yapsa bile çok büyük bir ihtimalle sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray'ın daha genç ve atletik bir isim düşündüğü belirtildi. Mauro Icardi, büyük başarılar ve unutulmaz izlerle Türkiye kariyerini bitirecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23