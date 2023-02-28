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Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

2023-02-28 11:29:11
Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi döneminde “Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu” diye açıklama yapmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra gözler tekrar Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Vatandaşlar şimdi "Acaba Kılıçdaroğlu deprem bölgesine de sahra hastanesi kuracak mı?" diye merakla bekliyor.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi döneminde TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Görüntü ve fotoğraf çekmek için alana giden gazetecileri ise güvenlik görevlileri içeri almamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. 16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmıştı.. Kahramanmaraş depreminden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını bildirince gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. "Acaba Kılıçdaroğlu bu kez sözünde durarak gerçek bir sahra hastanesi kuracak mı?" diye sormaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar sahra hastanesi ile ilgili bir açıklaması yok.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

MÜHÜRLENMİŞTİ Kılıçdaroğlu'nun övünerek anlattığı sözde sahra hastanesi Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tıbbi donanımların olmaması, sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. Atıl halde duran fuar alanı kasım ayında gerçekleşecek olan etkinlikle birlikte asıl görevini yerine getirecek. Fuar alanında 19-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı, Adanalıları ve çevre illerdeki misafirleri ağırlayacak. Kentin dört bir yanına asılan fuar afişlerinde ismi ve logosu yer alan CHP'li belediye kendi yalanını kendi çürütmüş oldu..

#3
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

ERDOĞAN HASTANE YALANINI YÜZLERİNE VURMUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada; CHP'nin Adana'da kurduğu iddia edilen sahra hastanesine tepki göstermişti. Erdoğan, CHP'nin yaptığı sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğunu belirterek, "Ortada hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir" demişti..

#4
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

KILIÇDAROĞLU ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2020 tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalındaki yayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bir haftada bin yataklı sahra hastanesi yaptığını öne sürerek, "Bin yataklı... 45 günde değil. Bir belediye başkanının yaptığı devasa.. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor.. Becerisizlik bu kadar olur ya.." iddiasında bulunmuştu..

#5
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine Sahra Hastanesi!

TUNCAY ÖZKAN DA YALANA ORTAK OLDU CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da; 27 Nisan 2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Halka yalan söylenmez! Erdoğan'ın 1 yataklı dediği Adana Sahra Hastanesi'ni izleyin..." diyerek paylaşımda bulunmuştu..

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