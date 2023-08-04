Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden oraya çevirdi

"Bununla yetinmeyeceğiz." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz.