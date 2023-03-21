Kılıçdaroğlu, Kandil'e teslim! Altılı Masa, HDP'nin terör belgesini kabul etti

Millet İttifakı'nın Cumhurşkanı adayı olarak açıkladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaret günlerdir konuşuluyordu. Merak edilen ziyaret dün TBMM'de gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin kapısına gidip HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında özgürlük ve özerkliklerden bahsetti. ''KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM ADRESİ TBMM'DİR'' ''Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir.'' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; ''TBMM'nin varlığı sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklıdır. Biz milletin sağduyusuna güvenerek var olan sorunların tamamını çözmeye hazırız. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Ben özellikle basın mensuplarından istirhamım, toplumu ayrıştıran dilden kaçının. Medya bu sorumluluğun farkına varmalı. Gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz. Bu ülkede kavgayı bitireceğim, söz veriyorum. İnancı kimliği ne olursa olsun insan insandır. Meclis'te konuşma yapılınca bilinmeyen bir dil deniliyor. TRT'nin Kürtçe yayını var. Neden bilinmeyen yazıyorsunuz? Devlete çifte standart yakışmaz. Herkesin diline saygı göstereceksiniz. Bu emperyal güçlerin Türkiye'ye uyguladığı bir oyundur. Bu oyundan kurtaracağız Türkiye'yi. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı bir başlangıç. Kavgadan arınan bir başlangıç." "TERÖR BELGESİNİ" KABUL ETTİ Sabah gazetesinin haberine göre; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti. Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklama ile bu dayatmaya boyun eğip HDP'nin şartlarını kabul ettiğini kamuoyuna ilan etmiş oldu.