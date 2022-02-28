2022-02-28 12:44:41 'Kiev'in hayaleti' Bir günde 6 Rus savaş uçağını düşürdü
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı havada ve karada devam ederken, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan bir pilot, ülke savunmasında kahraman haline geldi. Ukrayna’nın resmi hesabından da paylaşılan Kiev’in Hayaleti’nin savaşın ilk gününde altı Rus uçağını düşürdüğü iddia edilirken, pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.