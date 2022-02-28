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Dünya
6
'Kiev'in hayaleti' Bir günde 6 Rus savaş uçağını düşürdü

2022-02-28 12:44:41
'Kiev'in hayaleti' Bir günde 6 Rus savaş uçağını düşürdü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı havada ve karada devam ederken, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan bir pilot, ülke savunmasında kahraman haline geldi. Ukrayna’nın resmi hesabından da paylaşılan Kiev’in Hayaleti’nin savaşın ilk gününde altı Rus uçağını düşürdüğü iddia edilirken, pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.

#1
Foto - Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı. Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı. Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

#2
Foto - Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı. Ukraynalılar ise,

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı. Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

#3
Foto - İki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 düşürdü Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için

İki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 düşürdü Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı. Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.

#4
Foto - 'İşgalcilerin kabusu haline geldi' Ukrayna’nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, ”İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti” diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi” ifadeleri yer aldı.

'İşgalcilerin kabusu haline geldi' Ukrayna’nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, ”İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti” diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi” ifadeleri yer aldı.

#5
Foto - AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı” ifadelerine yer verdi.

AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı” ifadelerine yer verdi.

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