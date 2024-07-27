Kıbrıs’tan “Ağır bir konuk” Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi heyetler gittiğini, Pakistan ile yakın ilişki içinde olduklarını anlatan Töre, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, Türkiye’nin yoğun diplomatik girişimi ile bir tanınma sürecine girdiklerini ifade etti. Yakın zamanda Azerbaycan ve Pakistan’ın bu yönde adım atabileceğini vurgulayan Töre, “Sürecin sonu çorap söküğü gibi gelecek. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şuan hem diplomatik hem sivil düzeyde, toplum örgütleri düzeyinde çok fazla gidiş gelişler oluşmaya başladı Azerbaycan’a. İnşallah diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu meydana gelir. Azerbaycan Kafkasya’da, diğer Türk cumhuriyetlerine açılan bir kapı gibidir. Azerbaycan şimdiden bu işin bayraktarlığını üstlenmiştir. Pakistan ve diğer dost ülkeler de aynı şekilde. Arkası gelecektir” dedi.