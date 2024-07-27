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Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

2024-07-27 12:18:52
Kıbrıs’tan “Ağır bir konuk” Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan bu günkü yazısında ‘ağır bir konuğu’ misafir etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre. Alan’ın bu yazısı ile “Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler. Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler. Çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.

#1
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Adı Zorlu, soyadı Töre.. Kıbrıs emin ellerde.. Konuğumuz vardı dün sabah… Ağır bir konuk!.. “Yavru vatandan” denilirse hemen akla gelecek.. “Haa Kuzey Kıbrıs” denilecek.. Gerçi ben “yavru vatan” demiyorum!.. Yavru dediğimiz devlet, 50 yıldır her türlü engelleme, yok sayma, tehdide rağmen kurum ve kuruluşlarıyla büyüyüp kök saldı. İşte o delikanlı genç ülkenin en önemli isimlerinden birini ağırladık.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Akit Medya Grubunu ziyaret etti. Hafta içi her sabah büyük keyifle izlenen Murat Şahin’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlıyor Programına konuk oldu.

#2
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Stüdyo çıkışı, televizyonculuğun piri Okan Çetindağ takdim etti. El sıkıştık.. İsme bak, Zorlu Töre dedim. Öyle ya, yeni jenerasyonun çocuklarına isim koyarken çok farklı kriterleri var.. Dizilerde ya da filmlerde dikkat çeken karakterin abuk subuk adlarını koyuyorlar.. Gülümsedi Zorlu Bey..

#3
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Sonra ekledi: “Babam, rahmetli dava adamı Fatin Rüştü Zorlu’dan esinlenmiş. ‘Zorlu olsun evladımın adı. Fatin Rüştü idam edildi, ahlakı ve devlet adamlığı çocuklarımıza miras kalsın’ demiş.” Olaya bakın!.. “Öyle tesadüfi bir isim değil. Kıbrıs halkı çok acılar çekerek, bedeller ödeyerek bu günlere geldi” dedi. Yayın sonrası bir süre sohbet etme fırsatı bulduk. Önemli açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

KKTC Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Başkan Erdoğan liderliğinde devlet erkanı adaya ziyarette bulunmuş, askeri törenler ise dünya medyasında yankılanmıştı. Türkiye’nin, barış harekâtının 50. yılında 50 gemiyle adaya yaptığı çıkarma Kıbrıs Türklerini oldukça gururlandırdığını söyledi Meclis Başkanı Zorlu Töre. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs halkına hitap etti ve müthiş mesajlar verdi. Artık federasyon sistemi kapanmıştır, artık iki devlet vardır, dedi. Tek devlet olacaksa o Türk devleti olacaktır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında da bulundu. Bu mesaj ilk kez verildi. Bu bizim için büyük bir olaydır” ifadesini kullandı.

#5
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

KKTC Meclis Başkanının gözündeki o kararlılığı gördüm.. “Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler. Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler. Biz bunun bedelini ödüyoruz” diyen Töre, tek devlet olma yolunda kendilerinin ve Türkiye’nin yoğun çalışma içine girdiğini vurguladı. Hele bir sözü var ki ayakta alkışlanır.. “Kendine medeni, çağdaş diyen süper güçler Rum tarafına destek veriyorlar. Şimdi de İsrail’e destek veriyorlar. Başta Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler. Bunlar maalesef emperyalist, sömürgeci ülkeler. Bunlar maalesef Siyonizm’e destek veriyorlar ve bugün Gazze’de katliam maalesef devam ediyor. Bir alçaklık şeklinde devam ediyor. Bir de Netanyahu’yu kongrede ayakta alkışlıyorlar. Türkiye güçlü olmasa, Türk ordusu güçlü olmasa Kıbrıs’ta da bizim başımıza bunlar gelecekti” diyor sayın Töre..

#6
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Bu bilinç ve duyarlılık… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi bir adım öne çıkartıyor.. Rauf Denktaş sonrası bir süre bocalayan Kıbrıs siyasetinin, böylesine kararlı ve ne yaptığını bilen isimler tarafından yönetiliyor olması bizlere derin bir nefes aldırıyor. Çünkü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği AB pasaportu ve sosyal imkânlarıyla adeta zihinsel bir istismara maruz bırakılıyor. Rum kesimi ve destekçisi AB, elindeki çok renkli aparatlarla gençliğimizin beynini esir almak istiyor. Ersin Tatar ve Zorlu Töre gibi töresine bağlı isimler bu zihin oyunlarına engel olabilecek yegâne devlet adamları olarak ön plana çıkıyor.

#7
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi heyetler gittiğini, Pakistan ile yakın ilişki içinde olduklarını anlatan Töre, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, Türkiye’nin yoğun diplomatik girişimi ile bir tanınma sürecine girdiklerini ifade etti. Yakın zamanda Azerbaycan ve Pakistan’ın bu yönde adım atabileceğini vurgulayan Töre, “Sürecin sonu çorap söküğü gibi gelecek. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şuan hem diplomatik hem sivil düzeyde, toplum örgütleri düzeyinde çok fazla gidiş gelişler oluşmaya başladı Azerbaycan’a. İnşallah diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu meydana gelir. Azerbaycan Kafkasya’da, diğer Türk cumhuriyetlerine açılan bir kapı gibidir. Azerbaycan şimdiden bu işin bayraktarlığını üstlenmiştir. Pakistan ve diğer dost ülkeler de aynı şekilde. Arkası gelecektir” dedi.

#8
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, adada önemli sorunlardan biri olan Maraş’a da değindi. Şuan 3 caddenin açıldığını, Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat şeklinde bir karar alındığını ifade etti. “Maraş’ta bir tahrip edilmiş bir mescidimiz vardı. O da hemen ibadete açıldı. Deniz sahilinin belirli bir kısmı açıldı. Yine aynı şekilde plajları açıldı. Millet Bahçesi yapıldı. Kamu yararına daha fazla binanın açılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile uzmanlar, orada nasıl bir adım atılacağını kararlaştırmalı. Oradaki binaları satın almak isteyen çok sayıda Türk iş adamı var. Onlara da bu imkânların sağlanması gerekir bir an önce. Oranın sivil nüfusa da açılması gerekir” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Zorlu beyin ekibi de şahane.. Ülkü Alemdar, Londra görevi sonrası KKTC İstanbul Konsolosu olmuş. İlk defa karşılaştık ağır başlı ve oturaklı bir diplomat. Kıbrıs üzerine epeyce bir çalışması olan meslektaşımız Yeşim Eryılmaz’ı da gördük bu vesile ile.. “Allah emeklerini zayi etmez” diyelim. Selam ve dua ile..

#10
Foto - Kıbrıs’tan "Ağır bir konuk" Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

KAYNAK: Yeniakit.com.tr

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