2024-07-27 12:18:52 Kıbrıs’tan “Ağır bir konuk” Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan bu günkü yazısında ‘ağır bir konuğu’ misafir etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre. Alan’ın bu yazısı ile “Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler. Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler. Çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.