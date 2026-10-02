Asya ülkesi 'yeni bir çığır açılıyor' deyip Türkiye'den savaş gemisi aldı: Gemiyi törenle suya indirdiler

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ise bugün Malezya sahil güvenliği için inşa ettikleri ilk gemiyi denizle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu başarının aylar süren mühendislik, üretim ve yoğun emeğin sonucu, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında güvene dayanan işbirliğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. Denizlerde güvenliği sağlamanın önemine işaret eden Kaptanoğlu, inşa ettikleri gemilerin Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerdeki görevlerine uzun yıllar katkı sunacağını kaydetti. Projenin başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda gerçekleştirilen törende söz verdiklerini anımsatan Kaptanoğlu, "Sözleşmede öngörülen 24 aylık teslim süresini 2 ay öne çekerek gemiyi 22 ayda teslim edecektik. Bugün bu sözümüzü yerine getirme yolunda önemli aşamayı geride bırakıyor ve gemimizi denize indiriyoruz. Kalan çalışmalarını ve testlerini tamamlayarak inşallah Ocak 2027'de gemiyi teslim edeceğiz. İkinci gemiyi ise 22 aydan da daha kısa bir sürede teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Kaptanoğlu, Malezya İçişleri Bakanı İsmail uygun görürse teslimin ardından geminin, 20-24 Nisan 2027'de Langkawi'de düzenlenecek LIMA 2027 Fuarı'nda hazır bulunmasını arzu ettiklerini aktararak, fuarda geminin insansız hava araçlarını, süratli müdahale botlarını, helikopter operasyon yeteneğini, ikinci gemiyle teslim edilecek mobil izleme radarı ve insansız deniz aracını da kapsayan gösteriyle sergilemek istediklerini vurguladı. Ardından Türk ve Malezya kültürlerini buluşturan resepsiyonda yeniden bir araya gelinmenin kendileri için çok güzel bir an olacağını belirten Kaptanoğlu, "Bugün tersanemizde yaklaşık 100'er metre uzunluğunda Malezya Sahil Güvenliği için 2 gemi ve Türk Deniz Kuvvetleri için 1 Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi'nin inşasını eş zamanlı yürütüyoruz. Her 3 gemide çalışmalarımızda başarıyla ve planlanan takvimde ilerlemektedir. Bu ilerleme ekiplerimizin emeğinin, üretim gücümüzün ve projelerimizdeki benimsediğimiz disiplinli çalışmanın, anlayışın eseridir." diye konuştu.