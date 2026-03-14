Kibirli İngilizler bile sonunda gerçeği kabul etti: “Bunu yapacak tek güç Türkiye! Kör düğümü sadece Erdoğan çözebilir”

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiliz yayın devi Sky News, Orta Doğu’yu kasıp kavuran devasa savaşı bitirecek yegane aktörün Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Haberde, Erdoğan’ın Trump tarafından takdir edilen "güçlü lider" figürünün ve tarafsız diplomasi trafiğinin, bölgeyi ateş çemberinden çıkaracak tek umut olduğu vurgulandı. İngiliz analistler, Türkiye’nin hem Batı ile hem de bölge ülkeleriyle kurduğu benzersiz dengenin, Tahran-Washington hattındaki en zorlu sınavın anahtarı olduğu tespitini yaptı.

1
#1
İngiliz yayın kuruluşu Sky News, ABD-İsrail ile Tahran yönetimleri arasında 28 Şubat'ta başlayan ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle devam eden savaşta Türkiye'nin rolünü mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayınladı.

#2
Haberde, "İran savaşını bitirmenin anahtarı Türkiye ve onun güçlü lideri mi?" sorusu sorulurken, Türkiye'nin benzersiz ve kritik bir konumda olduğu belirtildi.  İranlı yetkililerin 1348 kişinin öldüğünü ve 17 binin üzerinde kişinin yaralandığını açıkladığı savaşla ilgili analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik tarzına dikkat çekildi.

#3
Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan ve kazanan, sert bir adam olarak üne sahip olduğu ifade edilen haberde, liderlik tarzının eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da takdir edildiği hatırlatıldı.  Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, Trump'ın Erdoğan'a olan takdirini, "Başkan Trump, tıpkı kendisinin olmak istediği gibi, tam kontrole sahip olduğuna inandığı bir lideri takdir ediyor. Demokratik süreçler, güçler ayrılığı gibi konularla dikkati dağılmayan bir lider. Bu tavrı beğeniyor." sözleriyle açıkladı. 

#4
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizde tarafsız bir yol izlemeye çalıştığı belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarını "yasa dışı" olarak kınarken, aynı zamanda Körfez ülkelerine saldıran İran'ı da bölgeyi bir "ateş çemberine" sürükleyebileceği konusunda uyardığı kaydedildi. 

#5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin, "Bu savaş, tırmanıp tüm bölgeyi bir ateş çemberine almadan durdurulmalıdır. Diplomasiye bir şans tanınırsa, barışa ulaşmak pekala mümkündür." şeklindeki sözlerine yer verildi. 

#6
Sky News, Türkiye'nin krizi yatıştırma konusundaki istekliliğinin altında yatan nedenleri de sıraladı. Halihazırda dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin, İran'daki bir savaşın tetikleyeceği yeni bir göç krizinden endişe duyduğu belirtildi. 

#7
Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini usta bir politikacı ve stratejist olarak kanıtladığı, ancak mevcut krizin muhtemelen bugüne kadarki en zorlu sınavı olacağı tespitiyle son buldu. 

#8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

İtrail Amerika düdüğü cukur dan kurdulmak için Reis den imdat bekliyor birak Reis baran batsın kalanlar bize yeder
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23