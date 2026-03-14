Kibirli İngilizler bile sonunda gerçeği kabul etti: “Bunu yapacak tek güç Türkiye! Kör düğümü sadece Erdoğan çözebilir”
İngiliz yayın devi Sky News, Orta Doğu’yu kasıp kavuran devasa savaşı bitirecek yegane aktörün Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Haberde, Erdoğan’ın Trump tarafından takdir edilen "güçlü lider" figürünün ve tarafsız diplomasi trafiğinin, bölgeyi ateş çemberinden çıkaracak tek umut olduğu vurgulandı. İngiliz analistler, Türkiye’nin hem Batı ile hem de bölge ülkeleriyle kurduğu benzersiz dengenin, Tahran-Washington hattındaki en zorlu sınavın anahtarı olduğu tespitini yaptı.