Kibirli İngilizler bile sonunda gerçeği kabul etti: “Bunu yapacak tek güç Türkiye! Kör düğümü sadece Erdoğan çözebilir”

Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan ve kazanan, sert bir adam olarak üne sahip olduğu ifade edilen haberde, liderlik tarzının eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da takdir edildiği hatırlatıldı. Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, Trump'ın Erdoğan'a olan takdirini, "Başkan Trump, tıpkı kendisinin olmak istediği gibi, tam kontrole sahip olduğuna inandığı bir lideri takdir ediyor. Demokratik süreçler, güçler ayrılığı gibi konularla dikkati dağılmayan bir lider. Bu tavrı beğeniyor." sözleriyle açıkladı.