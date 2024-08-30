2024-08-30 13:36:03 Kerhanecinin bağışı ile yapılan adliyelerden adalet saraylarına Türkiye’de çok şey değişti bir onlar değişmedi! Rekortmen Manukyan olsa alkışlardınız!
Selçuk Bayraktar’ın 2023 yılında 1,95 milyar lira gelir vergisi ödeyerek listenin ilk sırasında yer almasını ve onu ikinci sırada ağabeyi Haluk Bayraktar’ın izlemesini görmeyen muhalif medyaya cevabı Akit Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan verdi. “Rerkortmen Manukyan olsa alkışlardınız” başlıklı yazısında Alan, üç maymunu oynayanlara işte böyle ders verdi.