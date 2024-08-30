Kerhanecinin bağışı ile yapılan adliyelerden adalet saraylarına Türkiye’de çok şey değişti bir onlar değişmedi! Rekortmen Manukyan olsa alkışlardınız!

Hakim derin bir nefes alıp, iç çekiyor.. Nasıl çekmesin! Affedersiniz, kerhanecinin bağışıyla adliye tadilatı yapılmış.. Ve o kerhaneci, yapılan işi eksik bulmuş!.. Bir de tadilatı yapanları ya da eksik yapıp arada para yiyenlerin namussuzluğunu ifşa ediyor. CHP/SHP’nin ara ara dem vurduğu “militan yargı”nın vaziyeti buydu! Adliye binalarını genelev patroniçeleri yapıyordu. Dürüst ve namuslu hakim/savcılar ise derin bir ah çekiyordu! Reşit olmayan genç kızları fuhuşa sürükleyen şerefsizler, “bu adliyeyi biz yaptık” havasıyla salona girip, bir de hesap soruyordu.