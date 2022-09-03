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Kent sakinleri şaşkın! İspanya'dan ve Hollanda'dan akın ettiler

2022-09-03 18:21:18
Kent sakinleri şaşkın! İspanya'dan ve Hollanda'dan akın ettiler

İspanya'dan, Hollanda'dan ve Almanya'dan Şanlıurfa'ya akın resmen başladı.

#1
Foto - Kent sakinleri şaşkın! İspanya'dan ve Hollanda'dan akın ettiler

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Şanlıurfa’ya özellikle Doğu, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden gelen yerli turistler de Dergah ve Balıklıgöl’ü mesken tuttu.

#2
Foto - Kent sakinleri şaşkın! İspanya'dan ve Hollanda'dan akın ettiler

Ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl’e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşlar, balıkları besledi.

#3
Foto - Kent sakinleri şaşkın! İspanya'dan ve Hollanda'dan akın ettiler

Vatandaşlar, balıkları besledikten sonra telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

#4
Foto - Kent sakinleri şaşkın! İspanya'dan ve Hollanda'dan akın ettiler

Hollanda’dan Şanlıurfa’ya gezmeye gelen turistlerden Kılavuz Maksiyelez, “Şanlıurfa’nız bizim Urfa’mızdır. Biz Süryanicede Urhay diyoruz. Eskiden burada Süryaniler de yaşamış. Biz Almanya, Hollanda ve İspanya’dan buraları görmeye geldik. 53 kişi geldik. Burası çok güzel. Görmeyenlere tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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