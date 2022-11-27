Kendisi için yaptığı bastonun ustası oldu

Dizinde ağrı oluştuğunu, ağırlığını o noktaya vermemek için bir ustaya baston yaptırmak istediğini anlatan Börek, "Rahmetli oldu, pandemide vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bastonu yaptı ama fazla para istedi. Ben de almadım, kendim yaptım. Bir gün karşıdaki bakkalda oturuyordu, 'Bunu yapabilmiş miyim, bak bakalım' dedim. 'Sen bunu becereceksin inşallah. Sen buna devam et' dedi." diye konuştu.