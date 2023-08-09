Kendi sonunu kendi hazırladı... Fransa, stratejik bölgeden kovuluyor

FRANSA KENDİ SONUNU HAZIRLADI Kıta için stratejik öneme sahip Sahel Kuşağı 2020'den bu yana sürekli olarak darbelerle gündeme gelen bir bölge. Fransa, sömürgecilik döneminde Afrika'daki sömürgelerini daha kolay kontrol etmek için böl-parçala-yönet politikası uygulamıştı. Bu nedenle bölge devletleri sağlık bir siyasi sistem geleneği edinemediler. Ancak günümüzde, Fransa'nın sömürge anlayışıyla kurduğu çarpık düzen, kendisini kıtadan çıkmaya zorlayacak karşı bir ayaklanmayı tetikledi. BARKHANE FİYASKOSU Yeni Şafak'ın haberine göre Sahel'deki aktörlerde siyasi otoritenin sağlanamayışı, bölgede devlet altı terör yapılanmalarına hareket alanı sağladı. Fransa, sömürü düzenini güvence altına almak adına yıllarca süren askeri operasyonlar gerçekleştirse de istediği sonucu elde edemedi. 2014 yılından beri devam eden, terörle mücadele amacıyla başlatılan Barkhane Operasyonu, Paris yönetimine ciddi bir mali yük bindirdi. Fransa 2020'den itibaren bölgedeki askeri gücünü azaltırken 2021 yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki Fransız askeri varlığının kademeli olarak azaltılacağını duyurdu. Fransız müttefiki hükümetlerin bir bir askeri yönetimler tarafından devrilmesi de bu sürecin bir neticesi olarak kabul edildi. Ve nitekim bölge aktörlerinde, Fransız etkisinin azalması sonucu ordu içinde anti Fransız simalar güç kazandı.