Kendi sonunu kendi hazırladı... Fransa, stratejik bölgeden kovuluyor

Mali, Gine, Sudan, Burkina Faso, Çad ve son olarak Nijer'de ardı ardına gerçekleşen darbeler sonrası Fransa, bölgede kendi silahıyla vuruldu Mali, Gine, Sudan, Burkina Faso ve Çad'da 2020'den bu yana ardı ardına gerçekleşen darbeler sonrasında Nijer'de 26 Temmuz günü meydana gelen darbeyle, Sahel bölgesi askeri yönetimlerin hükümranlığına geçti. Domino etkisi ile peş peşe gerçekleşen darbeler neticesinde, iktidara gelen yönetimler, bölgede bulunduğu süre boyunca Sahel'in istikrarı adına faydası dokunmamış Batı'yla yüzleşme yoluna gitti. Siyasi dengeler altüst olurken, sömürge düzeninin bozulmasıyla Batı'nın hayat damarları bir bir koptu. Terörle mücadele kapsamında bölgede askeri bulunan başta Fransa olmak üzere Batı güçleri çekilmek zorunda kalırken, Rusya merkezli güçler, darbe yönetimleri ile yakın ilişkiler kurdu.