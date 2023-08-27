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Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

2023-08-27 19:48:20
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sevenlerini korkuttu.

#1
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun araç kullanımıyla sık sık gündeme gelen 4 yaşındaki oğlu Zayn, kaza geçirdi.

#2
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu 'tankslapper' adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı.

#3
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.

#4
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden ayağa kaldırdı.

#5
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi! 

Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" ifadeleri kullanıldı.

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