2023-08-27 19:48:20 Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğluna nazar değdi!
Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sevenlerini korkuttu.
Tahminlerinde yanılmayan isim en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı! Çok konuşulacak rakam
Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sevenlerini korkuttu.
Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun araç kullanımıyla sık sık gündeme gelen 4 yaşındaki oğlu Zayn, kaza geçirdi.
Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu 'tankslapper' adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı.
Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.
Kenan Sofuoğlu, Zayn'ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden ayağa kaldırdı.
Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" ifadeleri kullanıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23