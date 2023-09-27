2023-09-27 14:31:58 Kelebekler son günlerini yaşıyor
Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber kelebekler son demlerini yaşamaya başladı.
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Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber kelebekler son demlerini yaşamaya başladı.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber yılın son çiçeklerine konan kelebekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
3 günlük ömrü olan kelebeklerin çiçekler üzerine konmaları fotoğraf karelerine yansıdı.
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