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Yaşam
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Kelebekler son günlerini yaşıyor

2023-09-27 14:31:58
Kelebekler son günlerini yaşıyor

Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber kelebekler son demlerini yaşamaya başladı.

#1
Foto - Kelebekler son günlerini yaşıyor

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber yılın son çiçeklerine konan kelebekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Kelebekler son günlerini yaşıyor

3 günlük ömrü olan kelebeklerin çiçekler üzerine konmaları fotoğraf karelerine yansıdı.

#3
Foto - Kelebekler son günlerini yaşıyor

#4
Foto - Kelebekler son günlerini yaşıyor

#5
Foto - Kelebekler son günlerini yaşıyor

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