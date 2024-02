Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti. Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Keloğlan hakkında Ziya Gökalp Mahallesinde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve tekmelediği görülen sanık Keloğlan 4 Ocak'ta tutuklanmıştı. Savcılık, Keloğlan hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.