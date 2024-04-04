Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte

Tokayev, daha önce ülkede bu çapta su baskının yaşanmadığına işaret ederek, "Sahadaki durumu bizzat görmek için geldim. Bu benzeri görülmemiş bir doğal afet, dolayısıyla hep birlikte buna karşı durmalıyız. Devlet, hükümet afetten etkilenenlere yardım eli uzatacak, maddi ve manevi destek sağlayacak." dedi.