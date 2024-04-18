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Kazakistan'dan kötü haber

2024-04-18 16:55:02
Kazakistan'dan kötü haber

Kazakistan’daki selde biri çocuk 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7’ye yükseldi.

#1
Foto - Kazakistan'dan kötü haber

Kazakistan’da 20 Mart’tan bu yana şiddetli yağışlar ve karların erimesi nedeniyle meydana gelen sel etkisini sürdürüyor. Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kocayev gazetecilere yaptığı açıklamada, Atırav bölgesinde 4 kişinin, Türkistan bölgesinde ise bir çocuğun boğulduğunu belirtti.

#2
Foto - Kazakistan'dan kötü haber

Ülkedeki sel felaketinde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu sel felaketinde can kaybı sayısı 7’ye yükseldi.

#3
Foto - Kazakistan'dan kötü haber

Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Aktöbe ve Atırav bölgelerindeki petrol tesislerini su basması sonucu 634 kuyuda çalışmalarının askıya alındığı, toplam petrol üretim kaybının 16 bin ton olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Kazakistan'dan kötü haber

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sel bölgelerinde tahliye ve onarım çalışmaları devam ediyor.

#5
Foto - Kazakistan'dan kötü haber

Sel bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısı 43 bin 931’i çocuk, 117 bin 694’e yükseldi. Toplam 113 bin 852 çiftlik hayvanı güvenli bölgelere taşınırken, Akmola, Aktöbe, Kostanay, Aıtrav, Batı Kazakistan bölgelerinde 5 bin 718 evin hala sular altında olduğu kaydedildi.

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