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Kaza değil cinayet! 6 kuralı ihlal etmiş

2024-05-22 10:01:07
Kaza değil cinayet! 6 kuralı ihlal etmiş

Gaziantep’te 9 kişinin ölümüne neden olan tanker sürücüsünün 6 kuralı ihlal ettiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Kaza değil cinayet! 6 kuralı ihlal etmiş

Gaziantep’te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.

#2
Foto - Kaza değil cinayet! 6 kuralı ihlal etmiş

Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi.

#3
Foto - Kaza değil cinayet! 6 kuralı ihlal etmiş

Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

#4
Foto - Kaza değil cinayet! 6 kuralı ihlal etmiş

9 kişinin ölümüne neden olan sürücü 6 kuralı ihlal etmiş Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi. Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.

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