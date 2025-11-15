  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki otomobil devi yarışa girdi: 535 bin ve 500 bin TL'ye araç alma fırsatı!

Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Kullanıcıların bir çoğu bilmiyor! iPhone'un il ömrünü 2 kat artıran gizli ayar

Şehidin köyünde yürek yakan yazı: 'Vatan hastalığımız var allah şifa vermesin'

Doğum oranları neden düştü? ‘Sebebi ekonomik sorunlar değil’ diyen Şamil Tayyar’dan dikkat çeken yorum

Çok sayıda söylenti var: Pide salonunun ortasında mezar!

Katar'ın Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istedi! O ülke endişelendi

Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

Asgari ücret zammında heyecanlandıran gelişme!

ChatGPT’den yeni özellik! 20 kullanıcı aynı anda yer alabilecek
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atanan Ekotürk resmen satıldı. Kanalın yeni sahipleri belli oldu.

#1
Foto - Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Ekotürk TV, 26 milyon TL bedelle satıldı. 5 Kasım’da TMSF binasında yapılan ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi ve bu teklif kabul edildi. Ancak TMSF ile alıcı şirket arasında “Rekabet Kurulu onaylayana kadar alıcının kimliğinin açıklanmaması” yönünde gizlilik protokolü yapıldığı öğrenildi.

#2
Foto - Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ekotürk TV, Papara’ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen şirketler arasına girmişti. Papara’nın ortağı olduğu kanalın yönetimi ise 11 Ağustos’ta değiştirilmiş, Cengiz Özdemir ve Ahmet Faruk Karslı görevden alınmıştı. TMSF, satış süreci boyunca kanala kayyum olarak gazeteci-yazar İbrahim Paşalı’yı atamıştı.

#3
Foto - Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Kanalda maaşların gecikmeli ödendiği iddiaları üzerine TMSF, satış sürecini hızlandırmış; 26 milyon TL muhammen bedel ve 2 milyon 600 bin TL teminatla ihale ilanı yayımlanmıştı.

#4
Foto - Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

5 Kasım’daki ihalede tek teklifin gelmesi üzerine TMSF teklifi kabul etti ve satış ilanı resmi sayfasından kaldırıldı. Paşalı’nın satış günü kanal yöneticileriyle toplantı yaptığı, ancak yeni sahibin kimliğini açıklamadığı bildirildi.

#5
Foto - Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ekonomi ve medya kulislerinde yeni sahibin kim olduğu merak edilirken, özellikle denizcilik sektörüne yakın kaynaklar alıcının Negmar Denizcilik olduğunu iddia etti. Denizhaber ve MedyaRadar’ın haberlerine göre, Negmar’ın Ekotürk’ü satın aldığı öne sürülürken, şirketin Rekabet Kurulu onayı gelene kadar gizlilik talep ettiği belirtildi. Negmar Denizcilik, 2008’de Suudi Arabistan merkezli NesmA, Türkiye’nin tarım devi Gübretaş ve girişimci Mehmet Koç’un yönettiği Etis Denizcilik ortaklığıyla kurulmuştu. Şirket 2018 sonrası Koç yönetiminde büyümeye devam etti. Negmar, son olarak Ciner Denizcilik’ten “Orhan” isimli gemiyi satın almasıyla gündeme gelmişti.

#6
Foto - Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

MarineDealNews’e verilen bir röportajda şirketin yapısına ilişkin bilgiler aktarılmış, Negmar’ın ortaklık yapısının yüzde 40 Gübretaş, yüzde 40 Suudi NesmA ve yüzde 20 Etis Lojistik şeklinde olduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23