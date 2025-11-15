Kayyım atanan şirket sessiz sedasız satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ekonomi ve medya kulislerinde yeni sahibin kim olduğu merak edilirken, özellikle denizcilik sektörüne yakın kaynaklar alıcının Negmar Denizcilik olduğunu iddia etti. Denizhaber ve MedyaRadar’ın haberlerine göre, Negmar’ın Ekotürk’ü satın aldığı öne sürülürken, şirketin Rekabet Kurulu onayı gelene kadar gizlilik talep ettiği belirtildi. Negmar Denizcilik, 2008’de Suudi Arabistan merkezli NesmA, Türkiye’nin tarım devi Gübretaş ve girişimci Mehmet Koç’un yönettiği Etis Denizcilik ortaklığıyla kurulmuştu. Şirket 2018 sonrası Koç yönetiminde büyümeye devam etti. Negmar, son olarak Ciner Denizcilik’ten “Orhan” isimli gemiyi satın almasıyla gündeme gelmişti.