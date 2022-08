“Bizim hedeflediğimiz aşama da tüm araçlarımızın, her 2 aracımızın da tamamıyla yüzde 100 yerli olması. Bizim her sene kendimize koyduğumuz hedefler var ve biz bu hedefler doğrultusunda aracımızı geliştiriyoruz. Bu sene de yarışmalarda gördüğümüz eksiklikler var. Bu eksiklikleri tamamlayarak seneye daha da üst sıralarda birincilikle tamamlamayı planlıyoruz. Biz hidromobil aracımızın AR-GE’sini şu dönemde yaptığımız için çok mutluyuz özellikle. Çünkü şu an hidrojen tüpleri sadece kamyon ve otobüslerde boyutlarından dolayı yer alabildiği için, gelecekte binek araçlarda da olacak. Kesinlikle bu şekilde görünüyor. Biz de bunun AR-GE’sini daha önceden bir binek araçta yaptığımız için gururluyuz.