Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kaya, şunları kaydetti: "Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, kaymakamlık ve belediyenin yereldeki çalışmalarıyla Yeşilköy Şelalesi'ne öncelikle ulaşım sağlandı. Burası eskiden beri var olan bir şelale ama sadece köy halkının bildiği bir yerdi. Bakir bir yerdeydi. Vadinin içinde ama ulaşım yoktu. Öncelikle oraya ulaşmak gerekiyordu ve 3 kilometrelik yol açıldı. Bunun yaklaşık 2,5 kilometresi sıcak asfalt, kalan eğimli arazide ise kilit parke yapıldı. Akabinde oraya bir otopark tahsis edilerek vatandaşlarımızın oraya ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde şelaleye inmeleri için 344 basamak yaptık. Bundan biraz şikayet oluyor ama doğa harikası bakir bir yer. Vatandaşların gelmelerini görmelerini tavsiye ederim."