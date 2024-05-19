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Yaşam
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Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

2024-05-19 15:59:51
Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Yeşilköy Şelalesi güzelliği ile ziyaretçilerini mest ediyor.

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Foto - Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Yeşilköy Şelalesi'ne gelen doğaseverler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Araçla bölgeye gelenler, 344 basamaklı merdivenle şelaleye ulaşıyor. Doğaseverler, 20 ila 30 metreden dökülen birden fazla şelalenin manzarasında fotoğraf çektiriyor. Şelalenin suyu, kayalık bir vadinin ortasındaki yeşillikler arasından Zamantı Irmağı'na dökülüyor. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, 2 yıldır Yahyalı'da görev yaptığını, ilçenin turizm değerlerini artırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. İlçenin "şelaleler diyarı" olarak bilindiğini belirten Kaya, "İlçemizde, Kapuzbaşı takım şelaleleri başta olmak üzere, Derebağ Tabiat Parkı, Derebağ Şelalesi ve geçtiğimiz yıl ulaşımını kolaylaştırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Yeşilköy Şelalesi var. Yahyalı gerçekten doğa harikası bir yer. Özellikle bu mevsimden itibaren burada her yer şelale." dedi.

#2
Foto - Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kaya, şunları kaydetti: "Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, kaymakamlık ve belediyenin yereldeki çalışmalarıyla Yeşilköy Şelalesi'ne öncelikle ulaşım sağlandı. Burası eskiden beri var olan bir şelale ama sadece köy halkının bildiği bir yerdi. Bakir bir yerdeydi. Vadinin içinde ama ulaşım yoktu. Öncelikle oraya ulaşmak gerekiyordu ve 3 kilometrelik yol açıldı. Bunun yaklaşık 2,5 kilometresi sıcak asfalt, kalan eğimli arazide ise kilit parke yapıldı. Akabinde oraya bir otopark tahsis edilerek vatandaşlarımızın oraya ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde şelaleye inmeleri için 344 basamak yaptık. Bundan biraz şikayet oluyor ama doğa harikası bakir bir yer. Vatandaşların gelmelerini görmelerini tavsiye ederim."

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Foto - Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Yahyalı'daki güzellikleri görmek için yılda yaklaşık 300 bin ziyaretçinin geldiğini dile getiren Kaya, "Kapuzbaşı takım şelaleleri bölgesine Ramazan Bayramı'nda 1050 araç girdi. Yeşilköy Şelalesi de Kapuzbaşı istikametinde olduğu için yol ayrımına şelalenin görselini koyduk. Görüp bilmeyenler merak edip uğruyorlar. Geçtiğimiz haftalarda yoğunluk olduğunu biliyoruz hatta otoparkımız yetersiz kaldı. Otoparkı büyütmenin gayreti içerisinde olacağız. Tanıtımlarını sosyal medyalarda yapıyoruz. Yahyalı'nın turizm değerlerini tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz." dedi. Yeşilköy Şelalesi'ni gezen İlhan Sayan da uzun bir yolculuğun ardından geldiklerini belirterek, şelalenin görülmeye değer olduğunu söyledi. Şelalenin görsel şölen sunduğunu, bol bol fotoğraf çektiklerini anlatan Sayan, "Gelirken yollar çetrefilliydi ama çok beğendik, geldiğimize değdi. Buraya gelmeyi düşünenlere tavsiye ederim. İç Anadolu'da Karadeniz'i hissini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Hollanda'dan yaşayan gurbetçi Melih Sağlam ise bu sene tatile erken çıktıklarını, kuzenlerinin tavsiyesi üzerine şelaleyi görmeye geldiklerini, zorlu yolculuğa rağmen hiç pişman olmadığını dile getirdi.

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