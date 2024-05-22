  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

2024-05-22 16:35:38
Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Kayseri'de tırdan dökülen malzemelerin yol açtığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.

#2
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 38 ABN 144 plakalı tırın dorsesindeki malzemeler yola döküldü.

#3
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Yola dökülen malzemelere çarpmamak için 46 AIK 592 plakalı kamyonet aniden fren yapınca arkasındaki 38 P 0325 plakalı işçi servisi kamyonete çarparken, işçi servisine ise duramayan 38 JN 811 plakalı tır çarptı.

#4
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Kazada işçi servisindeki 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 11 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

#6
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

#7
Foto - Kayseri'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin 24 adet Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu
Gündem

Türkiye'nin 24 adet Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu

Polonya'nın 24 adet Bayraktar TB2 SİHA teslimatını tamamlaması ABD'de gündem oldu. Bayraktar TB2'lerin Polonya'yı NATO'da yükselen bir İHA m..
Haz-me-de-mi-yor-lar CHP yandaşı Ataklı Panikatak geçiriyor
Gündem

Haz-me-de-mi-yor-lar CHP yandaşı Ataklı Panikatak geçiriyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin Pazar günü düşmesinin ard..
Ünlü enerji devi iflas etti: Tesis kurmuştu!
Ekonomi

Ünlü enerji devi iflas etti: Tesis kurmuştu!

Küresel ekonomik kriz devam ederken bu kez dünyada ünlü enerji şirketleri için tesis kurarak gündeme gelen Zachry Holdings şirketinin iflas ..
Roma’ya “tarifeli uçakla” gittik yalanı ifşa oldu. Koca Boeing’i 45 gazeteci için uçurtmuşlar!
Gündem

Roma’ya “tarifeli uçakla” gittik yalanı ifşa oldu. Koca Boeing’i 45 gazeteci için uçurtmuşlar!

İmamoğlu’nun tartışmalı Roma seferinin yankıları sürüyor. Roma’ya tarifeli uçak ile gittiğini iddia etmişlerdi. Oysa gerçek farklı çıktı. TH..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran kararı
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran kararı

Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı Recep T..
Rusya'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! O parayı almayacaklar

Rusya'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! O parayı almayacaklar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23