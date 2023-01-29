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Kayseri'de ölümlü kaza!

2023-01-29 07:03:27
Kayseri'de ölümlü kaza!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kayseri'de ölümlü kaza!

Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

#2
Foto - Kayseri'de ölümlü kaza!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kayseri'de ölümlü kaza!

Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Kayseri'de ölümlü kaza!

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

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