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Aktüel
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Kayseri'de endişelendiren görüntü

2023-04-30 23:37:43
Kayseri'de endişelendiren görüntü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

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Foto - Kayseri'de endişelendiren görüntü

Melikviran Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü.

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Foto - Kayseri'de endişelendiren görüntü

Vatandaşlar ırmaktan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Foto - Kayseri'de endişelendiren görüntü

Balıkların neden öldüğü henüz bilinmiyor.

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