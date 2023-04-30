2023-04-30 23:37:43 Kayseri'de endişelendiren görüntü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Melikviran Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü.
Vatandaşlar ırmaktan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Balıkların neden öldüğü henüz bilinmiyor.
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