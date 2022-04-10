Kayseri'de ele geçirildi!

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; “Araçta bulunan balıklar belgesiz. Dolayısıyla şu anda bu balıkların avlanması yasak. Geliş noktalarını tam olarak da söylemiyorlar. Dolayısıyla ilgili mevzuat çerçevesinde bu balıkları imhaya göndereceğiz. Araca da araçta bulunanlara da gerekli yasal işlemler yapıldı. Sürdürülebilir tarımdaki en önemli şey yasaklı olan dönemlerde yasağa riayet edilmesidir. Ancak maalesef bazen ticari beklentiler bu yasağın önüne geçiyor. Herhalde para kazanmak biraz daha ağır basıyor. Yazıktır, günahtır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Mühendisleri arkadaşlarımız biraz önce söylediği ‘sudakları sağdığımızda hala yumurta var’ diyor. Bu da demek oluyor ki çoğalması için gereken vakti henüz bulamamış. Aslında bir sonraki nesle gidecek balıkların yumurtaları bunlarla beraber şu anda imha edilecek. Yazık oluyor. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Enformasyonumuzu iyi yapmaya çalışıyoruz ama bazen ticaret için insanlar nefislerine uyarak bu işi yapıyorlar" dedi. Yaklaşık 2 buçuk ton olan balıkları imha edeceklerini ifade eden Şahin; "Şu anda burada sazan ve sudak balıkları var. Bunlar aşağı yukarı 22 buçuk ton civarında. Şu anda arkadaşlar kantara da girip, çıkacaklar. Arabanın içerisinde gördüğümüz boş kasalar var. Bu boş kasalardan yolda bir yerlere balık bırakılmış olabilme ihtimali var. Artık biz yakaladığımızı imhaya sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.