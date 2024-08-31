2024-08-31 08:54:53 Kayıp Narin Güran olayında şok gelişme! Bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı!
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık ve çelişkili ifadeleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Adli tıp incelemesinde Güran'ın kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edildi. Narin'in annesinin, babasının amcası ve kuzenlerinin çapraz sorguya alındığı öğrenildi. Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok, Narin'in abisinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada çıkan haberlere yönelik bir değerlendirmede bulundu.