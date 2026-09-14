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Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

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Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

Sivas’ta 4 gündür kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında anne, bebeğin para karşılığı satıldığını itiraf ederken babanın iddiaları reddettiği öğrenildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, dosyaya yayın yasağı getirildi.

#1
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bebeğe ait kıyafetler bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükselirken, anne Elif Balıkçı ikinci ifadesinde Büşra'nın babası tarafından para karşılığında iki kişiye verildiğini ve kaybolma olayının kurgulandığını öne sürdü. İddiaları reddeden baba Yusuf Balıkçı'nın ardından anne yer gösterme için köye götürülürken, Büşra'nın 4 kardeşi devlet korumasına alındı ve soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildi…

#2
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında anne Elif Balıkçı'nın (27) 'satıldı' iddiasına karşın, baba Yusuf Balıkçı, bebeğin kaybolduğuna yönelik ifadesinde direndiği belirtildi. Kara yolları üzerindeki kameralar incelemeye alınırken, kayıp bebeğin izine henüz rastlanmadı.

#3
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

DHA'daki habere göre olay; 10 Eylül'de Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan besicilik yapmak için geçici olarak köye gelen ailenin gelini Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 1 gün boyunca ekipler tarafından arazide arama tarama çalışmaları yapıldı.

#4
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

ARAZİYE ELBİSELERİNİ BIRAKMIŞLAR: Büşra Balıkçı'yı yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

#5
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

ANNE-BABA VE 7 KİŞİ GÖZALTINDA: Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin para karşılığı satıldığı veya kaçırılmış olması şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 7 kişiyi gözaltına aldı. Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti. Gözaltındaki ifade işlemleri süren Yusuf Balıkçı ise annenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, çocuğun kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini tekrar etti.

#6
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

KAMERALAR İNCELEMEDE: Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken, şüphelilerin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınanlar arasında, olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi. Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

#7
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

ANNE KÖYE GÖTÜRÜLDÜ: Öte yandan İHA'daki habere göre; anne E.B’nin soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yer gösterme yapılmak üzere köye götürüldüğü belirtildi.

#8
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

DİĞER 4 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından süreç yakından takip edilmeye başlanmıştır. Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup, adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

#9
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz" denildi.

#10
Foto - Kayıp Büşra bebek, aslında satıldı mı? Baba inkar ederken, anne her şeyi itiraf etti

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ: AA'daki habere göre; Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazılar iletilmiştir." ifadelerine yer verildi. Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı. Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde, 10 Eylül'de akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürmüş, araçtan 2 kişinin indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B.'nin gördüğünü iddia etmişti. Valilikten yapılan açıklamada ise aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiği, olayın kaçırılmış veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddiaların geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

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