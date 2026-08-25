  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Murat Kurum paylaştı! Depremzededen 'yanıldım ve şok oldum' itirafı Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu İşte gram ve çeyrek fiyatları: Altında ralliye tam gaz devam! Tanıdığınız insanları sık sık karıştırıyor musunuz? Nedeni yıllarca fark edilmeyen bu hastalık Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor 10 milyarlık vurgun yapmışlar! Türkiye’yi sarsan operasyonda bürokratlar ve muhtarlar paketlendi Rusya'da Türkiye paniği: Bizi bırakıp Çin ve Hindistan'dan almaya başladılar Davetliler gözlerine inanamadı! Bu düğünde damat var gelin yok Ahmed Şara'dan açıklama geldi: Kara lekeden kurtuluyoruz
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

Süleymanlı cemaatinin içinde adeta bir örgüt kuran Alihan Kuriş'in sadece kendisinin değil, aile fertlerinin de inanılmaz bir servet edindiği belirlendi. Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve babası Mahmut Sabri Kuriş adına yüzlerce tapu kaydı çıktı. Kayınvalidesi, kayınpederi ve baldızını bile gayrimenkule boğan Alihan Kuriş'in, eşi Seda Kuriş'in üzerine hiç tapu vermemesi ise dikkat çekti.

#1
Foto - Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması dosyasına giren 20 Ağustos 2026 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda ailenin edindiği servet ortaya döküldü. MASAK kayıtlarında eşi Seda Kuriş'in milyonluk nakit trafiği dikkat çekerken, anne ve babası ile kardeşleri üzerine kayıtlı yüzlerce tapu tespit edildi. Kayıt dışı zenginleşme, kara para aklama ve mal kaçırma ile suçlanan Kuriş ailesinin servetine bakın! Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in durumu ilginç. Zira Alihan Kuriş'in annesi, babası, kayınvalidesi hatta baldızı üzerine bile bir çok tapu çıktı. Buna karşılık Kuriş'in karısı Seda Kuriş üzerinde hiç bir tapu kaydı bulunmuyor. MASAK incelemesinde Seda Kuriş'in bir para hareketi dikkat çekiyor. Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in hesabına Hilmi Tuna Kuriş'in firarına yardım eden FETÖ bağlantılı Mehmet Özmen'den 2 milyon 406 bin 650 TL havale gelmiş.

#2
Foto - Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına kayıtlı 138 taşınmaz portföyü bulunuyor. Bu taşınmazlar içinde imalathaneler, dükkanlar, bürolar, kahvehaneler ve lokantalar bulunuyor. 646 tapu hareketi olan anne Ayşe Gülderen Kuriş'in 4 şirkette de hissesi var. Alihan Kuriş ailesinde servet sahibi olmayan yok. Alihan Kuriş'in babası Mahmut Sabri Kuriş'in 207, babaanne Nevin Kuriş'in ise 539 tapu hareketi bulunuyor.

#3
Foto - Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

Soruşturmanın en çarpıcı halkasında yer alan Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in akrabalarının bir şirket veya düzenli bir gelirleri olmamasına rağmen banka hesaplarında milyonlar bulunuyor. *Kayınpeder Mustafa Kösemusul mevcutta 3 taşınmazı olmasına karşın 2016'dan bu yana 426 tapu işlemi yaptı. *Kayınvalide Zeynep Kösemusul'un da kayıtlı hiçbir taşınmazı olmadan son 10 yılda banka trafiği 9.3 milyon Türk Lirasını aştı.

#4
Foto - Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

*Baldız Ayşe Nur Bedir'in ise 2023 yılında banka işlem hacmi 5 kat birden arttı. Sadece 2 Ekim 2023'te, Fikri Kama'dan aynı gün içinde 18.7 bin m2'lik 5 ayrı tarla satın aldı. Üstelik Tria Botanik ve Armiteks şirketlerinin de gizli patronu oldu. Garajındaki lüks iki araç da zenginleşmenin belgesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!
Gündem

Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!

Filistin aktivisti Hüseyin Kılıç, İsrail’de uzun yıllardır inşaat faaliyetleri yürüten Yılmazlar Holding’i ifşa etti.

Zonguldak'ta tarım işçileri ile köylüler birbirine girdi! Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi!
Gündem

Zonguldak'ta tarım işçileri ile köylüler birbirine girdi! Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçileri ile köy sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Çocuklar arasında..
Şam'da sürpriz görüşme! İki ülke masaya oturdu!
Gündem

Şam'da sürpriz görüşme! İki ülke masaya oturdu!

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da ağırladı. Gerçekleşen..
Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar
Dünya

Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar

Rusya, nükleer enerjiyle çalışan gemiler ve küçük ölçekli enerji sistemleri için kullandığı RITM serisi reaktörlerin üretimini hızlandırdı. ..
Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar
Siyaset

Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar

Dışarıda fahiş fiyatlar cep yakarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına ait sızan son adisyon sosyal medyada bomba etkisi yara..
CHP bir büyükşehir belediyesini daha kaybetti! İstifa edip Yeni Parti'ye geçti
Gündem

CHP bir büyükşehir belediyesini daha kaybetti! İstifa edip Yeni Parti'ye geçti

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini açıkladı. Bö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23