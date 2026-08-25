Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı
Süleymanlı cemaatinin içinde adeta bir örgüt kuran Alihan Kuriş'in sadece kendisinin değil, aile fertlerinin de inanılmaz bir servet edindiği belirlendi. Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve babası Mahmut Sabri Kuriş adına yüzlerce tapu kaydı çıktı. Kayınvalidesi, kayınpederi ve baldızını bile gayrimenkule boğan Alihan Kuriş'in, eşi Seda Kuriş'in üzerine hiç tapu vermemesi ise dikkat çekti.