Kayınvalide ve baldızı bile gayrimenkule boğmuş ama... Alihan Kuriş’in karısının durumu herkesi şaşırttı

'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması dosyasına giren 20 Ağustos 2026 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda ailenin edindiği servet ortaya döküldü. MASAK kayıtlarında eşi Seda Kuriş'in milyonluk nakit trafiği dikkat çekerken, anne ve babası ile kardeşleri üzerine kayıtlı yüzlerce tapu tespit edildi. Kayıt dışı zenginleşme, kara para aklama ve mal kaçırma ile suçlanan Kuriş ailesinin servetine bakın! Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in durumu ilginç. Zira Alihan Kuriş'in annesi, babası, kayınvalidesi hatta baldızı üzerine bile bir çok tapu çıktı. Buna karşılık Kuriş'in karısı Seda Kuriş üzerinde hiç bir tapu kaydı bulunmuyor. MASAK incelemesinde Seda Kuriş'in bir para hareketi dikkat çekiyor. Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in hesabına Hilmi Tuna Kuriş'in firarına yardım eden FETÖ bağlantılı Mehmet Özmen'den 2 milyon 406 bin 650 TL havale gelmiş.