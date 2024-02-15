2024-02-15 09:51:31 Kayan toprakta siyanür var mı? Uzman isim gerçekleri açıkladı!
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, katıldığı TV100 canlı yayınında, maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin yanlış bilgilerin dolaşıma sokulduğunu vurgulayıp 'siyanür' gerçeklerini anlattı.