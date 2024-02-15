Kayan toprakta siyanür var mı? Uzman isim gerçekleri açıkladı!

Prof. Dr. Kumral, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemiz olarak 11 tane profesör hocamızla buraya geldik. Konuya el attık ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda burada şu anda kriz masasındayız. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın bize bir talimatı oldu. Son derece şeffaf bir şekilde, halkı doğru şekilde bilinçlendirecek ne gerekiyorsa yapalım. Yani hiçbir şeyi es geçmeyelim. Doğru neyse onu yapalım. Doğru neyse halka onu bilgilendirelim. Bu çok kıymetli bir şey. Yani burada sürecin son derece şeffaf işlediğini sizler göreceksiniz. Hem üniversitemiz tarafından yapılan çalışmaların şeffaf olduğunu, hem de devletimiz tarafından yapılan çalışmaların ne kadar şeffaf olduğunu sizler de göreceksiniz."