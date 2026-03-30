Kayahan'ın büyük takıntısı ortaya çıktı! Kızının adını bile etkilemiş!
Türk müziğinde derin etkiler bırakan Kayahan'ın vefatının 11. yılında hiç bilinmeyen bir takıntısı ortaya çıktı.
Türk müziğinde derin etkiler bırakan Kayahan'ın vefatının 11. yılında hiç bilinmeyen bir takıntısı ortaya çıktı.
"Bir Aşk Hikayesi", "Odalarda Işıksızım", "Seninle Her Şeye Varım Ben" gibi unutulmaz parçalarla hafızalarda yer edinen Kayahan, 2015 yılında yaşama gözlerini yumdu.
Ardında dillere pelesenk olan parçalar bırakan ünlü sanatçının hakkında bilinmeyen bir gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı.
Kendine has sanatçı yönüyle adından söz ettiren Kayahan'ın yalnızca duyguları değil, rakamları da yöneten muazzam bir hafızası vardı. Ünlü isim, notaların yanı sıra telefonunda kayıtlı 550'nin üzerindeki numarayı ezbere biliyordu.
13 SAYISI ÖNEMLİYDİ! Rakamlara ayrı bir ilgisi olan ünlü sanatçının hayatında 13 rakamının ise çok ilginç bir serüveni vardı. Uzun bir süre 13 sayısından hiç hazetmeyen Kayahan, kapı numarası 13 olan evlerde oturmaz, hatta ajandasındaki 13 tarihli sayfaları tek tek koparıp atardı.
Ancak katıldığı bir yarışmada 13 kişi arasından birinci seçilince, tüm fikri değişti.
O günden sonra her şeyi 13'e tamamlamak için çaba gösteren usta sanatçı, kızı Aslı Gönül Açar'ın isim ve soyadındaki harf sayısının bile toplamda 13 etmesi için özel çaba verdi./ kaynak: haber7
