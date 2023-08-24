  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

2023-08-24 19:23:58
Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

Batman'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çiftçiler gece çalışıyor.

#1
Foto - Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

Batman'da tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle hasat ettikleri arpa ve buğdayları akşam gün batımından sonra toplayarak patoz işlemini yapıyor.

#2
Foto - Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

Gündüz sıcaklığın 40 derecenin altına düşmediği Batman'da çiftçiler işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor.

#3
Foto - Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

Güneşin altında çalışmakta zorlanan çiftçiler, gece mesaisinde imece usulüyle tarlalarını biçiyor, hasat etikleri buğday ve arpaları taşıyarak patoz yapıyor.

#4
Foto - Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

Özelikle büyük tarla ve bahçelerin bulunmadığı Sason ilçesinde biçer döver kullanamayan çiftçiler, buğday ve arpalarını oraklarla hasat ederek, traktörlere bağladıkları patozlarla ürünlerini döverek tahıl ve saplarını ayırmak zorunda kalıyor.

#5
Foto - Kavurucu sıcaklara ilginç çözüm!

Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu
Ekonomi

Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi sonuçlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak
Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak

KKTC’nin yol çalışmasını engellemeye çalışan İngiliz askerleri Türk işçilere saldırdı. Türk işçiler ise yumruklarla karşılık verdikleri İngi..
Gazprom ve Emirates derken Türkiye devine para yağdıracaklar! 8 milyon euro...
Spor

Gazprom ve Emirates derken Türkiye devine para yağdıracaklar! 8 milyon euro...

Stadın isim hakkı için Gazprom’la yapılan görüşmeden sonuç alamayan Beşiktaş daha sonra Emirates ile masaya oturmuştu. Buradan da istediğini..
Şule Demirtaş'tan tepki çeken yazı: Ayasofya çorap koktu
Gündem

Şule Demirtaş'tan tepki çeken yazı: Ayasofya çorap koktu

Karar yazarı Şule Demirtaş'ın kaleme aldığı ve Ayasofya'nın çorap koktuğu, kutsallığı olmadığı gibi iddiaları barındıran yazısına tepki yağd..
Sokakta öpüşen ahlaksızlara Müslümanca tepki!
Gündem

Sokakta öpüşen ahlaksızlara Müslümanca tepki!

İmanlı ve duyarlı bir vatandaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duraklarda gayriahlaki hareketlerde bulunan ahlaksızlara tepki gösterdi: "Bir..
Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı

Merkez Bankası, Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23