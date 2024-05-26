2024-05-26 18:25:15 Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor
2024 yazında hava muhtemelen yine çok ama çok sıcak olacak. Avrupa'da yapılan bilimsel araştırmalara göre bu yaz tüm dünya kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Büyük Britanya'dan yapılan güncel bir bilimsel analiz, gelecekte yazların muhtemelen Avrupa için tahmin edilenden daha sıcak olacağını duyurdu. Londra'daki uzman dergi New Scientist'de yayımlanan raporda bireysel bölgesel iklim modellerinde hava kirliliğini azaltmanın etkisi büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Daha temiz hava, yalnızca 2024'te değil, yaz aylarında da daha fazla ısı anlamına geliyor.