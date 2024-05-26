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Dünya
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Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

2024-05-26 18:25:15
Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

2024 yazında hava muhtemelen yine çok ama çok sıcak olacak. Avrupa'da yapılan bilimsel araştırmalara göre bu yaz tüm dünya kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Büyük Britanya'dan yapılan güncel bir bilimsel analiz, gelecekte yazların muhtemelen Avrupa için tahmin edilenden daha sıcak olacağını duyurdu. Londra'daki uzman dergi New Scientist'de yayımlanan raporda bireysel bölgesel iklim modellerinde hava kirliliğini azaltmanın etkisi büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Daha temiz hava, yalnızca 2024'te değil, yaz aylarında da daha fazla ısı anlamına geliyor.

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#1
Foto - Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

Özellikle hava kirliliğinin azalması bölgelerde güneş ışınımının daha yoğun olmasına neden oluyor. New Scientist, analizinde İsviçre'deki ETH Zürih'ten Dominik Schumacher'den alıntı yapıyor: "Modeller hava kirliliğindeki değişiklikleri hesaba katmazsa, gelecekteki sıcak hava dalgalarının yoğunluğunu ortalama yaz ısınmasından bile daha az tahmin edecekler." Avrupa ülkeleri “Geleceği planlarken bu simülasyonlara büyük ölçüde güveniyoruz.”

#2
Foto - Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

TEMİZ HAVA BERABERİNDE KAVURUCU SICAĞI GETİRİYOR Schumacher ve Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki meslektaşları, 1980 ile 2022 yılları arasında Avrupa'daki yaz ısınmasını analiz etti ve bu rakamları bölgesel iklim modellerinin tahminleriyle karşılaştırdı. Uzman yayın, bölgesel modellerin gerçek ısınmayı ortalama bir santigrat dereceden fazla eksik tahmin ettiğini keşfettiklerini yazıyor. Bu nedenle iklim modelleri, Zürihli bilim adamlarının açıklamasına göre belirli bölgelere daha fazla ısı getiren hava sirkülasyon düzenindeki değişiklikleri önlüyor. Araştırmacılar ayrıca iklim modellerinin güneş ışığının yoğunluğu hakkında ne gibi varsayımlarda bulunduğunu da incelediler. Buna göre, çok az sayıda bölgesel iklim modeli, Avrupa'da güneş radyasyonunun yoğunluğunun arttığını ve hava emisyonlarının azaldığını dikkate almıştır. Avrupa Yer Bilimleri Birliği toplantısında ETH analizinin sonuçlarını sunan Schumacher, "Bu bölgesel iklim modellerinin insan kaynaklı ısınmayı yeniden üretememesinin ana nedeni, çoğunun sürekli hava kirliliğini varsaymasıdır" dedi. Avusturya'nın Viyana kentinde sunuldu. ETH Zürih'teki araştırma ekibinin bulgularına göre, 2100 yılı civarında Avrupa'da yazlar bugüne göre ortalama iki derece daha sıcak olacak.

#3
Foto - Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

AKDENİZ KAVRULACAK Artık, örneğin karayolu trafiğinden kaynaklanan emisyonların azaltılması yoluyla hava kirliliğinin azaldığına dair pek çok kanıt var. Örneğin Federal Çevre Ajansı web sitesinde “ Hava kalitesinin geliştirilmesi ” başlığı altında şöyle yazıyor: “Havadaki kirletici madde seviyesi son 25 yılda önemli ölçüde azaldı. Almanya'da artık kükürt dioksit, karbon monoksit, benzen ve kurşun için Avrupa çapındaki sınırların ihlali söz konusu değil." Klasik tatil destinasyonları olan İspanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye ile Akdeniz Bölgesi'nde de hava kirliliğinin azalması bekleniyor. Çünkü: En geç 1 Ocak 2025'ten itibaren Akdeniz'deki tüm gemilerde kükürt oranı yüzde 0,1'i geçmeyen yakıt veya egzoz gazı temizleme sistemleri kullanmak zorunda kalacak. Alman Doğayı Koruma Derneği'nin veya kısaca Nabu'nun açıkladığı gibi , gemilerden kaynaklanan kükürt emisyonları Akdeniz bölgesindeki hava kirliliğine önemli bir katkı sağlıyor.

#4
Foto - Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

Ancak: 2023 yazının zaten sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla karakterize edilmesinin ardından çok yüksek sıcaklıklar daha da erken mi gelecek? Biyolog Mark Benecke , 2024'te en azından Almanya için benzeri görülmemiş bir sıcaklık öngörüyor.

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Yorumlar

İ. Keskin

İnanmıyorum. Yaşayıp görecez. Yok öyle iklim değişikliği, küresel ısınma neyim. Küresel soğuma var, soğuma..
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