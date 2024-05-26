Kavrulacağız! Son 50 yılın en sıcak yazı geliyor

TEMİZ HAVA BERABERİNDE KAVURUCU SICAĞI GETİRİYOR Schumacher ve Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki meslektaşları, 1980 ile 2022 yılları arasında Avrupa'daki yaz ısınmasını analiz etti ve bu rakamları bölgesel iklim modellerinin tahminleriyle karşılaştırdı. Uzman yayın, bölgesel modellerin gerçek ısınmayı ortalama bir santigrat dereceden fazla eksik tahmin ettiğini keşfettiklerini yazıyor. Bu nedenle iklim modelleri, Zürihli bilim adamlarının açıklamasına göre belirli bölgelere daha fazla ısı getiren hava sirkülasyon düzenindeki değişiklikleri önlüyor. Araştırmacılar ayrıca iklim modellerinin güneş ışığının yoğunluğu hakkında ne gibi varsayımlarda bulunduğunu da incelediler. Buna göre, çok az sayıda bölgesel iklim modeli, Avrupa'da güneş radyasyonunun yoğunluğunun arttığını ve hava emisyonlarının azaldığını dikkate almıştır. Avrupa Yer Bilimleri Birliği toplantısında ETH analizinin sonuçlarını sunan Schumacher, "Bu bölgesel iklim modellerinin insan kaynaklı ısınmayı yeniden üretememesinin ana nedeni, çoğunun sürekli hava kirliliğini varsaymasıdır" dedi. Avusturya'nın Viyana kentinde sunuldu. ETH Zürih'teki araştırma ekibinin bulgularına göre, 2100 yılı civarında Avrupa'da yazlar bugüne göre ortalama iki derece daha sıcak olacak.